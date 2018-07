BTS haben viel Einfluss im Internet

Das US-amerikanische Wochenmagazin Time hat jüngst die 25 einflussreichsten Personen oder Gruppen im Internet bekannt gegeben und demnach gehören die koreanischen Sänger BTS zwei Jahre in Folge zu diesem Kreis.

Am 28. Juni verkündete Time diese Rangliste und erwähnte BTS als erstes. Es hieß, dass die Gruppe BTS, die aus sieben Mitgliedern besteht, den besten Rang von allen K-Pop-Stars in den Billboard-Charts erreicht hätten. Das Musikvideo zum Lied „Fake Love“ hat alle Rekorde gebrochen. Es wurde in nur 24 Stunden häufiger gesehen als die Werke von Taylor Swift oder Psy. Die einzelnen Mitglieder haben mindestens 50 Millionen Follower auf verschiedenen SNS-Seiten.

Wie Time es bereits angedeutet hat, ist das Musikvideo zum Lied „Fake Love“ tatsächlich sehr beliebt. Es wurde nach dem Stand des 1. Juli mehr als 200 Millionen mal gesehen.

Weitere Musikvideos dieser Gruppe sind ebenfalls beliebt. „Not Today”, “Save me”, “Mic Drop” wurden ebenfalls über 200 Millionen Mal gesehen, „DNA“, „Fire“, „Blut, Schweiß, Tränen“, über 300 Millionen Mal und „Frühlingstag“, „Danger“, „I need U“ über 100 Millionen Mal.