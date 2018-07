Apink sind mit siebtem Minialbum wieder zurück

Die koreanische Gruppe Apink ist mit ihrem siebten Minialbum in die Musikwelt zurückgekehrt. Am 2. Juli haben die Girls ihr neues Werk vorgestellt.

Apink debütierten 2011 und hatten vor kurzem ihr siebtes Bühnenjubiläum gefeiert. Das neue Album trägt einen besonderen Titel. Passend zum Jubiläum haben sie es One & Six genannt. Gemeint sind die sechs Mitglieder von Apink und ihre Fans.

Im neuen Album sind insgesamt sechs Lieder enthalten. Das Lied „I’m so sick“ hat einen Tropical House Beat und zeigt eine neue Seite von den Girls. Mit diesem Lied wollen Apink also einen Wandel vollziehen. Das Lied handelt von den Gefühlen einer Frau, die einen Mann nicht mehr liebt. Die Melodie und der Liedtext sind klasse. Weitere Lieder sind „Alright, „Don’t be silly“ und weitere. Das Lied „Stern und“ hat das Mitglied Kim Nam-ju geschrieben.