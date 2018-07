Seventeens Solokonzert ging reibungslos über die Bühne

Die Boygroup Seventeen hat in Seoul ein Solokonzert veranstaltet. Sie traten vom 28. Juni bis 1. Juli insgesamt viermal auf die Bühne und es kamen 27.000 Besucher.

Jeder Tag war anders organisiert. Sie hatten an jedem Tag verschiedene Events geplant, so dass auch Fans, die mehrmals anwesend waren, immer etwas neues genießen konnten.

Die Fans waren besonders begeistert, dass neue Lieder und neue Performances vorbereitet wurden. Das Mitglied Vernon hatte sich ein Bein gebrochen, war aber trotzdem auf die Bühne getreten. Die Fans waren einfach begeistert. Zwischen den Liedern wurden Interviews mit den Idolen geführt. Am Ende des Konzerts bedankten sich die Mitglieder bei den Fans und alle hatten einen Kloß im Hals; so beeindruckt waren Seventeen von ihren Fans und dem Konzert.

Nach diesem Solokonzert werden Seventeen sich ganz ihrem neuen Album widmen, das voraussichtlich am 16. Juli herausgegeben wird.