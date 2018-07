Black Pink wurden in drei Kategorien von Teen Choice Awards nominiert

Die koreanische Gruppe Black Pink ist bei den US-amerikanischen Teenagern beliebt. Das stellte sich jüngst heraus, als die nominierten Kandidaten für die Teen Choice Awards bekannt gegeben wurden. Die Koreanerinnen sind Kandidaten in drei Kategorien: Choice Next Big Thing, Choice International Artist und Choice Fandom.

Die Awards werden von FOX Entertainment organisiert und Teenager zwischen 13 und 19 Jahren wählen ihre Favoriten selbst aus.

Die Konkurrenten von Black Pink sind Taylor Swift, Shawn Mendes, Zedd, Halsey und weitere Weltstars. Man kann also daran gut erkennen, dass sich Black Pink derzeit größter Beliebtheit erfreuen.

Black Pink haben es als erste K-Pop-Girlgroup geschafft, in die Billboard 200 und Hot 100 zu kommen. Auch das Magazin Forbes hat den Erfolg der Girls ausführlich beleuchtet.

Derzeit sind Black Pink mit ihrem neuen Song „Ddu du Ddu du“ erfolgreich aktiv.