Monsta X haben ein erfolgreiches Konzert in Thailand veranstaltet

Die koreanische Gruppe Monsta X hat am 30. Juni mit großem Erfolg ein Konzert in Thailand veranstaltet. Der Auftritt erfolgte im Rahmen ihrer Welttournee. Schon am Tag vor der Veranstaltung hatten die Boys vor etwa 100 Pressevertretern gestanden und ihr Vorhaben genauestens erklärt. Vertreter von renommierten thailändischen Medien waren vor Ort.

Am Tag des Konzerts sangen die Boys vor allem Lieder aus ihrem sechsten Minialbum, das sie im März veröffentlicht hatten. „Jealousy“, „Schön”, “Shine Forever” und weitere. Die Fans waren alle gleich begeistert und sangen alle Lieder mit. Es wurden insgesamt 23 Lieder vorgetragen und die Fans hatten drei Stunden lang viel Spaß, ihren Idolen zuzuhören.

Monsta X wollen als nächstes am 10. Juli in Hongkong auf der Bühne stehen, am 14. werden sie Taiwan besuchen, dann geht es im August weiter nach Europa und anschließend noch nach Nord- und Südamerika.