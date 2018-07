Fans schenken ihren Idolen Werbungen

„Trotz der Entfernung wollen wir bedingungslose Liebe schenken“ – das ist nicht etwa eine Passage aus einem Lied oder Liebesbrief. Dieser Satz stand auf dem Bus Nummer 273, der das Seouler Viertel Hongdae durchkreuzt. Diese Werbung haben südamerikanische Fans von BTS gemacht. Die Fans haben also Geld gesammelt, diese Werbung gemacht und so ihre Liebe zu den Idolen gezeigt. Es waren allein in der ersten Jahreshälfte etwa 14 solcher Werbungen zu sehen.

Die meisten Bus-Werbungen sind BTS, Twice, TVZQ, Wanna One und GOT7 gewidment. Gratulationsbotschaften zu Geburtstagen von Stars waren am häufigsten zu sehen. Solche Werbeplakate sind nun zu einem richtigen Trend geworden. Nicht selten kann man sie an U-Bahnstationen sehen und sogar gibt es Werbesprüche, die an den Leinwänden des Time Square eingeblendet werden.