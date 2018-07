Jaurim begeisterte 150 Minuten lang die Konzertbesucher

Die Rockband Jaurim hat am 7. und 8. Juli in Seoul ein Konzert veranstaltet. Das Konzert dauerte 150 Minuten lang und es wurden insgesamt 26 Lieder vorgetragen. Darunter befanden sich nicht nur die neuen Lieder aus dem zehnten regulären Album, sondern auch beliebte Hitsongs von früher.

Jaurim ist eine der repräsentativen Bands in Korea, die schon vor 20 Jahren ihr Debüt gefeiert hat. Im Konzert bewiesen sie, dass sie alte Hasen sind und die Fans waren einfach begeistert.

Mit dem Lied „Sleeping Beauty“, ein neues Lied aus dem jüngsten Album, eröffneten sie ihren Auftritt. Dann kamen weitere Lieder aus dem neuen Werk. Nach einer kurzen Pause erwähnte das Mitglied Kim Yuna den Kollegen Roy Kim, der mit ihr gemeinsam in einer Musik-Show aufgetreten war. Sie sang das Lied „Frühling, Frühling, Frühling” von Kim. Am 8. Juli war dann Roy Kim selbst zum Konzert gekommen und sang mit der Band Jaurim sein Lied gemeinsam.

Jaurim haben viele beliebte Lieder im Repertoire. Sie wollen nun ihre Aktivitäten mit den Liedern aus dem neuen Album fortsetzen.