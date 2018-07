Yun Mirae veröffentlicht erstmals nach elf Jahren wieder reguläres Album

Die Hiphop-Königin Yun Mirae hat endlich wieder ein neues Album auf den Markt gebracht. Die Veröffentlichung des letzten Werks liegt schon elf Jahre zurück, daher waren die Fans ganz entzückt.

Am 5. Juli kam das neue Album „Gemini 2“ heraus und die Lieder handeln vom Leben im Musikbusiness, der Liebe zu ihrem Sohn und Streitereien mit ihrem Mann Tiger JK.

In vielen Interview wurde sie bisher immer wieder gefragt, ob sie rappen würde, wenn sie sich mit ihrem Mann streitet. Denn ihr Mann ist der berühmte Rapper Tiger JK. Wegen diesen Fragen kam sie auf die Idee, dass sie mal einen Rap-Song schreiben sollte, in dem sie und ihr Mann sich streiten.

Das Lied “Cookie” handelt von ihrem Sohn. Sie nennt ihren Sohn „Cookie“, da sie ihn so liebt. Auch im Liedtext sind ihre liebvollen Gefühle gut zu erkennen.

Yun Mirae debütierte mit 15 Jahren. Allerdings hatte sie nach einer gewissen Zeit Auseinandersetzungen mit ihrer Entertainmentagentur, und konnte daher fünf Jahre lang nicht als Sängerin tätig werden. Das war eine harte Zeit für sie. Diese schwierige Lage hat die Sängerin im Lied “No Gravity“ gut dargestellt.

Yun will am 14. und 15. Juli ein Solokonzert veranstalten. Sie meinte, dass sie gerne auf der Bühne rappen würde. Sie sei am glücklichsten, wenn sie auf der Bühne durch den Rap mit den Fans kommunizieren könne.