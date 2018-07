SHINEEs Live Blueray kommt auf Platz eins der Orikon Wochencharts

Die Beliebtheit koreanischer Künstler im Nachbarland Japan hält weiterhin an. Das Live Blueray Album der koreanischen Boyband SHINEE ist gleich nach der Herausgabe auf Platz eins der Orikon Wochencharts gekommen. Am 27. Juni kam das Werk in Japan heraus. Es waren die Aufzeichnungen des Konzerts im Tokioter Dom.

SHINEE hatten im Februar in Osaka und Tokio ein Konzert veranstaltet. Dieser Auftritt war von besonderer Bedeutung, da sie es geschafft haben, vier Jahre in Folge in einer Dom-Konzerthalle ein Konzert zu veranstalten. Bislang haben sie in Japan 120 mal auf der Bühne gestanden und es kamen über 1,68 Millionen Besucher.

SHINEE sind derzeit mit dem Lied „Our Page“ aus dem sechsten regulären Album aktiv.