Black Pink treten als erste ausländische Girlgroup im Kyocera Dom in Japan auf

Die koreanische Girlgroup Black Pink bleibt in der Erfolgsspur. Als erste ausländische Girlgroup werden sie in Kürze im Kyocera Dom in Japan auftreten.

Der Termin des Konzerts steht schon fest. Am 24. Dezember werden sie Osaka besuchen und in der Kyocera Dom-Konzerthalle ihr gesamtes Können aufbieten. Dieser Auftritt ist ein Zugabekonzert im Rahmen der Tournee „Blackpink Arena Tour 2018“.

Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis, da die Koreanerinnen erst seit 23 Monaten aktiv sind.

Das Interesse an Black Pink war schon von Anfang an sehr groß. Als sie im Juli letzten Jahres einen Showcase in Japan veranstalteten, waren die Anwesenden gleich begeistert. Es waren damals 14.000 Besucher gekommen. Als dann das Debütalbum der Koreanerinnen in Japan herauskam, kam es natürlich gleich auf Platz eins der Orikon Musikcharts.

Nun sind sie mit einem neuen Album und Lied „Ddu du Ddu du“ omnipräsent und ein Album mit japanischen Liedern wird Ende August veröffentlicht.

Black Pink haben außerdem noch vor, Ende Juli in Osaka, Mitte August in Fukuoka und Ende August in Mikuhai Konzerte zu geben.