“Dance The Night Away” mit Twice

Die koreanische Girlgroup Twice hat am 9. Juli endlich wieder ein neues Lied veröffentlicht, und sich gleich nach der Herausgabe mit den Fans getroffen.

Die Sängerinnen haben gleich nach der Veröffentlichung ihres neuen Werkes über die Naver V-Applikation ein einstündiges Programm organisiert. Im Studio, wo nun eine Kamera stand und die Künstlerinnen dadurch mit den Fans kommunizieren konnten, wurde eine Szene aus dem Musikvideo nachgestellt. Es wurde ein Ort geschaffen, an dem man eine schöne Sommerparty feiern kann.

Alle Mitglieder sagten wie aus einem Munde, dass die Choreographie zum neuen Lied sehr anstrengend sei und zeigten ein paar Bewegungen.

Außerdem verrieten Twice, was sie gerne im Sommerurlaub essen wollten: Wassermelonensaft, Scharfe Nudelsuppe Ramen, Tofu-Suppe und weitere Leckereien.

Die Fans haben am sehnlichsten auf ein Werk von Twice gewartet. Und Twice haben darauf reagiert. Sie stellten den neuen Song zu allererst den Fans vor.