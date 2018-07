Eine Tour auf traditionellen Märkten mit BTOB

Wie wäre es mit einer Tour, bei der man mit K-Pop-Stars traditionelle koreanische Märkte besuchen kann?

Das koreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus und die Koreanische Touristenorganisation haben ein solches Programm am 10. Juli durchgeführt.

Im Februar wurden BTOB zu Goodwill-Botschaftern ernannt und werben seitdem für den koreanischen Tourismus. Dieses Mal wurde eben ein besonderer Event vorbereitet.

Die Tour fand in der Stadt Gwangju statt und die Stars besuchten den 1913 Songjeong-Markt. Es kamen etwa 150 Touristen aus Japan, China und anderen Ländern. Auch gab es unter den Teilnehmern ausländische Pressevertreter, Blogger und Ausländer in Korea. Das Programm wird fortgesetzt und die Teilnehmer werden mit den Stars noch weitere traditionelle Märkte in anderen koreanischen Städten besuchen.