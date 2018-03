Auszug aus dem Sendeinhalt





Beginn der Erzählung „Flügel“ von Yi Sang:









____





Sind Sie schon einmal einem ausgestopften Genie begegnet?





Sehen Sie nur, ich bin vergnügt. In Zeiten wie diesen fühlt sich sogar die Liebe vergnüglich an.

Erst wenn mein Körper vor Erschöpfung niedersinkt, wird mein Geist klar wie eine blinkende Silbermünze. Wenn das Nikotin in meinen von Würmern zerfressenen Magen sickert, breitet sich in meinem Kopf ein weißes Blatt Papier aus. Darauf setze ich pointierte und paradoxe Gedanken wie Spielsteine auf ein Baduk-Brett. Das ist die abscheuliche Krankheit des normalen Menschenverstandes.





‘박제가 되어 버린 천재’를 아시오?





나는 유쾌하오. 이런 때 연애까지가 유쾌하오.

육신이 흐느적흐느적하도록 피로했을 때만 정신이 은화(銀貨)처럼 맑소.

니코틴이 내 횟배 앓는 뱃속으로 스미면 머릿속에 으레 백지가 준비되는 법이오.

그 위에다 나는 위트와 패러독스를 바둑 포석처럼 늘어놓소. 가증할 상식의 병이오.









Bang Min-ho, Professor für koreanische Literature an der Seoul National University:

„Schon der erste Satz, in dem von einem ausgestopften, also als Präparat hergerichteten Genie die Rede ist, wirkt auf den Leser sehr eindringlich. Ausgestopft zu sein bedeutet, noch den Anschein des Lebendigen zu erwecken, eigentlich aber tot zu sein. Es wird die Frage gestellt, ob man schon einmal von einem Genie gehört habe, das all seine Lebenskraft verloren hat. Und so deutet der Text auf die Verlustgefühle und der Pein eines genialen Autors, der all seine Energie verloren hat.”









Die 1930er Jahre, in denen Yi Sang und der Ich-Erzähler der Geschichte leben, sind geprägt durch die Unterdrückung Koreas durch die Kolonialmacht Japan und durch die Widrigkeiten einer aus dem Ruder laufenden kapitalistischen Gesellschaft. Autor und Ich-Erzähler sehnen sich danach, aus ihrer Zeit und ihrer Welt auszubrechen.









____





Flügel, wachst mir von neuem!





Ich will fliegen! Fliegen! Fliegen!

Fliegen, nur einmal noch.

Nur ein einziges Mal noch.





날개야 다시 돋아라





날자 날자 날자

한 번만 더 날자꾸나

한 번만 더 날아보자꾸나











Yi Sang, eigentlich Kim Hae-gyeong (1910-1937), debütiert 1931 mit dem Gedicht „Eine seltsame reversible Reaktion“. Seine Erzählung „Flügel“, im September 1936 in der Zeitschrift „Jogwang“ veröffentlicht, gilt heute als erste Erzählung der literarischen Moderne in Korea.