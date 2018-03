Auszug aus dem Sendeinhalt





Die Erzählung „Liebe von Dunhuang” aus dem Jahre 1979 zeichnet sich aus durch eine lyrische Atmosphäre und wunderbare poetische Beschreibungen, durch die die Sorge und Verzweiflung der Menschen damals zum Ausdruck gebracht werden.









Es ist eine mondhelle Nacht. Ein Löwe ist in die ferne Wüste unterwegs. Lautlos schleppt er seinen schweren Körper die Dünen hinauf, mit langsamen Schritten.

Unachtsam alle vier Pfoten in den Sand setzend macht er einen einen Schritt nach dem anderen. Die Fußstapfen verschwinden im Sand. Der Mond scheint nun noch heller, haftet sich sein Licht an den ganzen Körper des Tieres, der nun wirkt wie ein Zahn mit silberner Krone. Nicht ein einziges Licht flackert bis zum endlosen Horizont.

Die Wüste der Zeit ist ebenso endlos. Der Löwe heftet seinen Blick auf seine Füße, während er einen Schritt nach dem anderen macht. Ob er an Loulan vorbeigekommen ist? Ob er an Dunhuang vorbeigekommen ist?









달밤이다.

먼 달빛의 사막으로 사자 한 마리가 가고 있다.

무거운 몸뚱아리를 이끌고 모래언덕을 소리 없이 오르내린다.

매우 느린 걸음이다.





쉬르르 쉬르르

사자는 아랑곳없이 네 발만 차례차례 떼어놓는다.

발자국도 모래에 묻힌다.

달이 더 화안히 밝자, 달빛이 아교에 이긴 은니처럼 온 몸에 끈끈하게 입혀진다.

막막한 지평선 끝까지 불빛 한 점 반짝이지 않는다.

시간의 사막 역시 끝간데가 없다.

사자는 발밑만 내려다보며 걸음을 옮겨 놓을 뿐이다.





누란을 지났는가.

돈황을 지났는가.









Interview: Professor Bang Min-ho, Seoul National University :

Der letzte Abschnitt, als der Löwe auf die mondbeschienene Wüste zuwandert, wo er an Loulan und Dunhuang vorbeikommt und sich auf eine endlose Reise begibt, ist der Höhepunkt der Geschichte. Es ist erstaunlich, wie der Autor sich selbst hier neu porträtiert. Der Protagonist träumt davon, selbst ein Löwe zu werden und als befreiter Löwe die Wüste zu durchqueren. Dies mag eine Fantasie sein, aber wenn man annimmt, dass der Autor die Hauptfigur in dieser autobiographischen Geschichte ist, so ist es die Realität. Es ist die Realität des ursprünglichen Selbst, das tief im Körper und im Geiste jedes Menschen existiert. Yun dachte, dass all diese Sehnsucht und all dieses Verlangen auch Teil seines Lebens seien. Er zeigt dem Leser ein Wesen, das die Grenzen der Zeit überschreitet. Auf die Frage „Wie sollen wir unser Leben leben?” antwortet er am Ende der Geschichte mit dem Bild des Löwen.











Yun Hu-myeong wurde 1947 in Gangneung geboren. 1967 wurde sein Gedicht Der Gletschervogel mit dem Preis für Nachwuchsschriftsteller durch die Tageszeitung Kyeonghyang sinmun ausgezeichnet und so begann seine Laufbahn als Lyriker. Nach einer zwölfjährigen dichterischen Schaffensphase begann er Prosa zu schreiben. Seine Kurzgeschichte Grabarbeit wurde 1979 mit dem Preis für Nachwuchsschriftsteller durch die Tageszeitung Hankook Ilbo ausgezeichnet.