Die Erzählung „Ein Glückstag“ beschreibt den Tag des Rikscha-Führers Kim Cheom-ji im Seoul der 1920er Jahre, zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft.









Erst hatte es so ausgesehen, als wolle es schneien, aber dann war nur halbgefrorener Regen vom Himmel gekommen an diesem kalten, bedeckten Tag. Für Kim Cheom-ji, den Rikscha-Mann aus dem Dongsomun-Viertel war es ein Glückstag, ein Tag auf den er lange gewartet hatte.









새침하게 흐린 품이 눈이 올 듯하더니

눈은 아니 오고 얼다가 만 비가 추적추적 내리는 날이었다.

이날이야말로 동소문 안에서 인력거꾼 노릇을 하는 김첨지에게는

오래간만에도 닥친 운수 좋은 날이었다.





그야말로 재수가 옴 붙어서 근 열흘 동안 돈 구경도 못한 김첨지는

10전짜리 백동화 서 푼 또는 다섯 푼이 찰깍하고 손바닥에 떨어질 제

거의 눈물을 흘릴 만큼 기뻤었다.













Den ganzen Tag über arbeitet er hart und verdient mehr Geld als sonst, doch kann er die Sorge um seine kranke Frau daheim nicht verdrängen. Man ahnt das erschütternde Ende der Geschichte.









Dicke Tränen fielen aus den Augen des Lebenden auf das reglose Gesicht der Toten. Plötzlich begann er, sein Gesicht wie verrückt an dem seiner toten Frau zu reiben und zu murmeln:

„Ich habe dir den Seolleongtang mitgebracht, warum kannst du ihn nicht essen? Warum nur? Dabei war doch heute mein Glückstag…“









산 사람의 눈에서 떨어진 닭의똥같은 눈물이

죽은 이의 뻣뻣한 얼굴에 어룽어룽 적신다.

문득 김첨지는 미친 듯이 제 얼굴을 죽은 이의 얼굴에 한데 비비대며 중얼거렸다.

“설렁탕을 사다놓았는데 웨 먹지를 못하니, 웨 먹지를 못하니.......

괴상하게도 오늘은! 운수가, 좋드니만........















Hyun Jin-geon wurde im Jahre 1900 in Daegu, in der Provinz Nord-Gyeongsang, geboren. Während seiner Tätigkeit als Reporter bei der Zeitung Dong-A Ilbo wurde er für ein Jahr ins Gefängnis geworfen, weil er auf einem Foto des koreanischen Marathon-Olympiasiegers von Berlin 1936 Sohn Kee-chung die japanische Flagge retuschiert hatte. „Ein Glückstag“ erschien im Juni 1924, in Band 48 des Literaturmagazins „Gaebyeok“ und gilt als Meilenstein der koreanischen Literaturgeschichte.