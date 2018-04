Auszug aus dem Sendeinhalt









Literaturkritikerin Jeon So-yeong :

Na Do-hyang war anfangs romantisch inspiriert, orientierte sich aber dann in Richtung des Realismus. „Samryong, der Stumme“ liegt irgendwo zwischen diesen beiden Polen. Das Werk hat detaillierte, realistisch anmutende Beschreibungen und dazu eine romantische Liebesgeschichte.





In dem Haus gab es einen Knecht namens Samryong, der stumm war. Er war nicht besonders groß und wirkte daher recht plump, und weil sein Hals so kurz war, sah es aus, als wäre sein Kopf direkt am Rumpf angewachsen.

Außerdem hatte er Pockennarben im Gesicht und einen recht großen Mund. Den Pferdeschwanz, den er ursprünglich trug, hatte er auf Befehl seines Herrn abgeschnitten, aber sein Haar stand ständig nach allen Seiten ab wie die Stacheln einer Kastanie.

Die Leute aus dem Dorf riefen ihn nie bei seinem Namen, sondern nannten ihn nur den „Stummen“ oder den „Tumben“. Samryong bekam davon allerdings nichts mit.

Obwohl er stumm war und sich ganz auf sein Gefühl verlassen musste, war er doch manchmal weiser als jemand, der hören und sprechen konnte, denn weil er sein Leben lang hatte vorsichtig sein müssen, beging er keine Fehler.













그 집에는 삼룡(三龍)이라는 벙어리 하인 하나가 있으니

키가 본시 크지 못하여 땅딸보로 되었고,

고개가 빼지 못하여 몸뚱이에 대강이를 갖다가 붙인 것 같다.





머리는 전에 새고랑지 같은 것을

주인의 명령으로 깎기는 깎았으나

불밤송이 모양으로 언제든지 푸하고 일어섰다.





그는 새아씨가 타 죽으려고 이불을 쓰고 누워 있는 것을 보았다.

그는 새아씨를 안았다. 그러나 나갈 곳이 없었다.

그는 하는 수 없이 지붕으로 올라갔다.





그는 자기가 여태까지 맛보지 못한 즐거운 쾌감을

자기의 가슴에 느끼는 것을 알았다.

새아씨를 자기 가슴에 안았을 때 그는 이제 처음으로 살아난 듯하였다.









Der 17-jährige Sohn des Obstplantagenbesitzers, ein boshafter, grober Kerl, macht dem stummen Knecht Samryong das Leben zur Hölle. Der junge Mann misshandelt nicht nur den Knecht, sondern auch seine eigene Frau, schlägt und demütigt sie, wann immer ihm danach ist. Samryong versteht dies alles nicht. Wie kann der junge Herr bloß so brutal sein zu seiner lieben, bezaubernden Frau? Aus Samryongs Sorge um die Frau wird schließlich tiefe Zuneigung.











Na Do-hyang wurde 1902 in Cheongpa-dong mitten in Seoul geboren. Gemeinsam mit anderen jungen Schriftstellern wie Hong Sa-yong홍사용, Lee Sang-hwa이상화 und Hyun Jin-geon현진건 gründete er 1922 die Literaturzeitschrift Baekjo백조 und begann so seine Karriere als Schriftsteller. Samryong, der Stumme erschien 1925, ein Jahr vor dem sehr frühen Tod des Autors, als Fortsetzungsroman in der Literaturzeitschrift Yeomyeong여명. Zusammen mit „Maulbeeren“ und „Die Wassermühle“ zählt dieser Roman zu den bekanntesten Werken des Autors.