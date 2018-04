Auszug aus dem Sendeinhalt









Professor Bang Min-ho :

Kim Byeol-ah interessiert sich besonders für historische Fiktion. „Sakmae und Jami“ war ihr erster Versuch eine fantastische Erzählung mit historischem Hintergrund zu schreiben. Die Geschichte von Sakmae und Jami spielt an der Westgrenze des alten China. Die Handlung hat allerdings nichts mit der historischen Realität zu tun, und Sakmaes Kampf gegen das Wasser des Flusses kann man als Fantasy-Element verstehen. Die Erzählung wird zwar als Geschichtsfiktion eingestuft, aber im Grunde genommen geht es einfach um Unterhaltung und das Vergnügen, in eine Fantasiewelt zu flüchten, und weniger um die Rekonstruktion historischer Ereignisse.





Es war am frühen Morgen des darauffolgenden Tages. Sakmae trat leichtbekleidet aus seinem Zelt und blickte sich um.

In der Kolonie mit iheren vielen Zelten, die alle ähnlich aussahen, fiel ihm plötzlich ein kleines Zelt ins Auge. Es war umgeben von einer Wolke aus bunten Farben, die im hellen Licht der morgendlichen Sonne leuchteten.

Blumen! Nicht die Kakteen, die er auf seinem Weg durch die Wüste bis zum Überdruss hatte sehen müssen, nicht die weißen Kameldornblumen mit ihren stacheligen Stengeln. Blumen, nicht vertrocknet oder ums Überleben ringend, und auch nicht so schlaff und kraftlos wie die prächtig, aber hohl wirkenden Blumen aus dem feuchten Süden.

In dem Moment kam ein kleiner Gegenstand aus dem Zelt geflogen und blieb geradewegs vor Sakmae stehen.

„Bist du das? Gehören dir all diese Blumen?”

Das Mädchen senkte den Kopf, ohne zu antworten, ganz so, als habe man es gescholten. Dann machte das Mädchen plötzlich kehrt und rannte davon.

Sakmaes Herz zog sich zusammen, als sei es von einer scharfen Klinge berührt worden. Es war ein brennendes, stechendes Gefühl, das er nie zuvor gespürt hatte, auch nicht, wenn er in zahllosen Kämpfen nur knapp dem Tode entkommen war. Von unerklärlicher Scham erfasst, hob Sakmae eine einzelne violette Blüte auf und ging zurück in sein Zelt.













Als sie an Loulan vorbeikommen, geraten Sakmaes Truppen in ein heftiges Unwetter. Unwetter dieser Art, so sagt man ihnen, seien auch in dieser trockenen Gegend nichts Ungewöhnliches und oftmals mit unkontrollierbaren Wasserfluten verbunden. Nirgends ist ein Unterschlupf in Sicht, und so fliehen die Soldaten in wildem Durcheinander vor den Wassermassen. Sakmae beschließt, einen Altar zu bauen und zu beten. Doch das Gebet bleibt unerhört und der Fluss schwillt weiter an. Sakmae verflucht den Fluss als Teufel und befielt seinen Truppen, gegen den Fluss zu kämpfen.









Pfeile flogen in hohem Bogen und landen tief im schwerfälligen Körper des trübgelben Flusses. Blindlings stießen die Soldaten Schwerter und Speere in das Wasser. Sowohl Befehlende als auch Gehorchende schienen wie gebannt zu sein.









화살들이 포물선을 그리며 날아가 누런 용틀임을 하고 있는 강물의 둔중한 몸피에 푹폭 꽂혔다.

병사들은 강물 속에서 정신없이 칼과 창을 휘둘렀다.

명령을 내린 자나 명령에 복종하는 자나

가릴 것 없이 무언가에 사로잡힌 듯하였다.