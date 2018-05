Auszug ausdem Sendeinhalt









Literaturkritikerin Jeon So-yeong :

Ihre Geschichten enthalten intelligente Botschaften, die oft mit Kritik an der modernen Gesellschaft einhergehen. Dabei vermeidet sie aber jeden moralisierenden Ton, der ihren Werke auch sicher nicht gutgetan hätte. Stattdessen beschreibt sie auf durchaus zynische und humorvolle Art und Weise Aspekte wie Heuchelei, Falschheit und Anmaßung in unserer Welt. In den 1990er Jahren wurde diese Haltung als sehr erfrischend empfunden. Durch ihre ironische Einstellung distanzierte sie sich von den Schwachstellen der herkömmlichen koreanischen Literatur, insbesondere vom Melodramatischen, Sentimentalen, Süßlichen. So brachte Eun Hee-kyung in den 1990er Jahren frischen Wind in die koreanische Literaturszene.









Der Ich-Erzähler erhält einen Anruf von einer Frau, einer flüchtigen Bekanntschaft, zu der er schon lange keinen Kontakt mehr hat. Immer wieder sucht sie von nun an aus unerfindlichen Gründen seine Nähe, obwohl die beiden nicht das Geringste verbindet. Er ist abgeklärt und ausgeprägter Individualist, sie dagegen offenherzig und vollkommen von anderen abhängig.





____





Es kam schließlich dazu, dass ich ihr gegenübersaß.

„Komm mit mir zum Frauenarzt.“

Sie redete rasch weiter, ohne mir Zeit zu lassen, zu verstehen, wovon sie da eigentlich sprach.

„Und ich hab kein Geld.“

Als ich mein Portemonnaie aus der Tasche nahm und ihr, um sie zu beruhigen, sagte, sie solle ruhig ihren Kaffee trinken, nahm sie das Geld gehorsam wie ein braves Kind und antwortete mit sanfter Stimme, sie dürfe jetzt nichts trinken, weil sie bald operiert werde. Ich trank meinen Kaffee aus und stand auf.

„Was denn, das ist alles? Du kommst nicht mit mir ins Krankenhaus?“

Alle Gäste im Café starrten uns an, ganz so, als wäre ich ein skrupelloser Kerl, der das Mädchen, das er geschwängert hatte, nun mit Geld für die Abtreibung abspeiste, und als wäre sie die bemitleidenswerte Mädchen, das darüber weinte, dass der Mann sie sitzen ließ.

Ich setzte ein gemeines Grinsen auf, das zu solch einem Kerl tatsächlich gut gepasst hätte, und verließ das Café.