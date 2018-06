____

Der einarmige Vater sah seinen Sohn vor sich auf den Krücken humpeln und folgte ihm langsam. Das Fischbündel, das in seiner Hand baumelte, tanzte hin und her.

„Vater, ich weiß nicht, wie ich so weiterleben kann.“

„Was soll das heißen? Wenn du atmen kannst, kannst du leben. Also red keinen Unsinn.”





Auf dem Heimweg müssen sie einen Fluss überqueren, und der Vater fragt sich, wie sein einbeiniger Sohn über den schmalen Holzsteg nach drüben gelangen kann. Auch durch das flache Wasser zu waten würde auf den Krücken nicht einfach sein.





____





Man-do wandte seinem Sohn den Rücken zu, streckte seinen einzigen Arm nach hinten und und rief: „Los, komm!“

Jin-su, die Krücken in der einen, die Makrelen in der anderen Hand, kroch langsam auf den Rücken seines Vaters.

Man-do spannte seinen Unterkörper an und stand mit einem leichten Ächzen auf. Als er vorsichtig auf den Steg trat, versuchte Man-do, seine Gedanken zu unterdrücken. „Als junger Mann so eine Figur abgeben zu müssen … Jin-su, du hast schon ein Scheißlos gezogen, dass du in diese beschissene Welt hineingeboren wurdest ...“ Und Jin-su, der sich an den Rücken seines Vaters klammerte, dachte bei sich: „Vater, du hast wirklich kein Glück. Nun musst du dich mit einem verkrüppelten Sohn herumschlagen. Wäre ich doch einfach gestorben.”

Man-do war von dem vielen Alkohol immer noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber er konnte das Gleichgewicht halten und trug seinen Sohn sicher über den Steg nach drüben.

Und dort vor ihnen steil aufragend blickte der Drachenkopfhügel still auf sie herab.