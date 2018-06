Auszug ausdem Sendeinhalt









Literaturkritikerin Jeon So-yeong :

Immer wieder beschrieb Park Wan-suh den Krieg und die schmerzhaften Erinnerungen, die sie damit verband. Aber ihre Geschichten handeln nicht nur von individuellen Verletzungen oder dem damit verbundenen Heilungsprozess. Vor allem wollte sie darauf hinweisen, dass die Ereignisse von der japanischen Besatzung bis zur Teilung Koreas die grundlegendste Voraussetzung des menschlichen Lebens zertört haben: die Liebe.







Die beiden Familien beschlossen, die beiden zu verheiraten. Aber er weigerte sich unerbittlich. Das war wohl seine Art, sie zu lieben. Er nahm sie mit durch die neblige Mondnacht zu Beginn des Frühlings, als noch Schnee lag, bis am Morgen der Hahn krähte, und er versuchte, ihr deutlich zu machen, wie sehr er sie liebte, auch wenn die anderen das nicht verstanden.

Selbst wenn er mit ihr irgendwo bei der Wassermühle die Nacht verbracht hätte, anstatt mit ihr so herumzuziehen, hätten Gob-dans Eltern und die Leute im Dorf schwören können, dass Man-deuk es nie gewagt hätte, Gob-dans Brüste zu berühren.

So waren die Zeiten damals. Vielleicht waren wir unschuldig, vielleicht waren wir dumm, aber dies war die Art, wie wir einander respektierten.

















양가에서는 혼사를 치르려고 했다. 그러나 그는 한사코 혼사치르기를 거부했다. 남들이 다 안 알아줘도 곱단이한테만은 그의 사랑법을 이해시키려고 잔설이 아직 남아있는 이른 봄의 으스름달밤을 새벽닭이 울 때까지 끌고 다녔다고 한다. 그러나 어디 방앗간 같은 데서 밤을 지냈다고 해도 만득이의 손길이 곱단이의 젖가슴도 범하지 못하였으리라는 걸 곱단이의 부모도, 마을 사람들도 믿었다.

그런 시대였다. 순결한 시대였는지, 바보 같은 시대였는지는 모르지만 그 때 우리가 존중한 법도라는 건 그런 거였다.







Man-deuk und Gob-dan lieben einander. Doch Man-deuk muss in den Krieg ziehen und Gob-dan wird von ihrer Familie an einen anderen verheiratet, damit sie von den Japanern nicht als Zwangsprostituierte rekrutiert wird. Der Krieg zerstört ihr Leben.