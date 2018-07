Auszug ausdem Sendeinhalt







Die Geschichte handelt von Su-yeon, einer jungen Vietnamesin, die eigentlich Quynh heißt und die einen koreanischen Bauern heiratet, der eine Paprikafarm betreibt.













Bang Min-ho, Professor für koreanische Literatur an der Seoul National University: Die Paprika ist in Korea nicht heimisch. Sie wird aus subtropischen Ländern nach Korea importiert. Sie hat eine exotische, auffällige Farbe: rot, gelb oder grün. Die Geschichte wurde verfasst nach sorgfältigen Recherchen auf einer Paprikafarm. Su-yeon ist eine Frau, die aus Vietnam nach Korea verpflanzt wurde, und die Paprika ist ein ausländisches Gemüse, das in Korea im Gewächshaus angebaut wird. Beides ruft ähnliche Assoziationen hervor. Das Bild der Paprika dient der Betrachtung der Problematik von Ausländern und Migranten in der koreanischen Gesellschaft.









‚Su-yeon‘.

Jung-il nahm einen spitzen Bleistift aus einem Etui, in dem sich weitere Bleistifte befanden, die sie angespitzt hatte, und schrieb den Namen sauber in das Heft.

„Den Namen habe ich für dich ausgesucht. Gefällt er dir?”

Sie knabberte nur mit den Lippen an der Bleistiftspitze herum und sah Jung-il mit großen Augen an.

„Quynh ist so schwer auszusprechen. Von nun an heißt du Su-yeon.“

Sie starrte ins Leere und nickte, als hätte sie verstanden, was Jung-il gesagt hatte.













‘수연’ 중일은 그녀가 깎아놓은 몇 자루의 연필이 든 필통 속에서 연필심이 뾰족한 연필을 꺼내 또박또박 노트에 썼다. “내가 지은 당신 이름이야. 마음에 들어?” 그녀는 연필심을 입술 끝에 물고 커다란 눈을 동그랗게 뜨고 중일을 바라보았다. “츄엔은 발음하기 어려워. 이제부터 당신 이름은 수연이야“





Dass Jung-il den tatsächlichen Namen seiner Frau ablehnt, ist symptomatisch für seine Haltung. Er behandelt sie genauso, wie er auch seine Paprika behandelt. Sie ist für ihn einfach nur ein Gegenstand, der gepflegt werden muss, kein Mensch mit eigener Identität.



Sie stand da, betrachtete die untergehende Sonne und nahm die Paprika in den Mund. Sie biss hinein und kaute langsam. Der leicht süße und scharfe Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus. Sie aß die grüne Paprika auf, ohne einen einzigen Samen übrigzulassen. Sie beschloss, bei der Sauna vorbeizugehen und Na die andere Paprika zu geben. Den Geschmack und das Aroma der Paprika spürte sie noch lange in ihrem Mund.





츄엔은 이제 저물기 시작하는 해를 바라보고 서서 파프리카를 입으로 가져갔다. 와삭 깨물어 입에 물고 천천히 씹는다. 달콤하고 새콤한 향이 입안에서 천천히 퍼진다. 파프리카의 맛과 향은 츄엔의 입안에 오랫동안 남아있다.