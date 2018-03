Das älteste erhaltene koreanische Lied ist das Gongmudohaga공무도하가 aus dem Königreich Go-Joseon, das 2.333 v. Chr. bis 108 v. Chr. existiert haben soll. Im Unklaren ist man noch darüber, wann das Lied genau entstand. Man nimmt jedoch an, dass es über 2.000 Jahre alt ist. Denn das Lied findet bereits Erwähnung in einem alten chinesischen Dokument der Östlichen Han-Dynastie, die von 25 v. Chr. bis 220 n. Chr. andauerte. Laut dieser Aufzeichnung geht der Ursprung des Liedes auf einen Unfall zurück, der sich vor den Augen eines Mannes names Gwanglijago곽리자고 abgespielt haben soll. So sah er einen betrunkenen Mann in den Fluss springen, während die Frau des Betrunkenen versuchte, ihn davon abzuhalten. Allen Versuchen zum Trotz ertrank der Mann. Untröstlich über den Tod ihres Mannes sang die Frau ein Lied und sprang darauf selbst in den Fluss, wo auch sie ihr nasses Grab fand. Bei dem Lied, das die Frau sang, handelte es sich um das Gongmudohaga. Hier ein Auszug aus dem Liedtext:



Ich rief meinem geliebten Mann zu: Gehe nicht ins Wasser.

Und doch ging er und ertrank.

Was soll ich nun bloß tun, wo mein Mann mich verlassen hat.



Nachdem Gwanglijago Zeuge dieses tragischen Unglücks wurde, kehrte er nach Hause zurück und erzählte seiner Frau Yeo-ok여옥 davon. Zutiefst betroffen sang sie eine eigene Version des Liedes und rührte damit alle, die sie singen hörten. Hier ist das Lied „Gongmudohaga“, komponiert von Won Il und gesungen von Lee Tae-won.



Die Melodie des Gongmudohaga ist im Laufe der Zeit verloren gegangen, doch der Liedtext konnte dank eines Buches aus der späten Han-Dynastie erhalten werden. Bei dem Buch handelt es sich um eine Sammlung aus Liedern und Musik für Saiteninstrumente. ㅇie Aufnahme vom Gongmudohaga in das alte chinesische Liederbuch zeigt auch, dass dieses alte koreanische Lied selbst in China sehr beliebt gewesen sein musste.



Das Gongmudohaga wurde mit dem Saiteninstrument Gonghu공후 vorgetragen, weshalb das Lied auch als Gonghuin공후인 bezeichnet wird. Das Gonghu war ein Zupfinstrument und ähnelte eher der westlichen Harfe als den koreanischen Saiteninstrumenten Geomungo거문고 oder Gayageum가야금. Es gab verschiedene Gonghu-Varianten wie das Sugonghu수공후 oder Wagonghu와공후 und das Instrument wurde häufig auf alten Gemälden dargestellt. Im Tempel Sangwonsa상원사ist beispielsweise auf der Hauptglocke eine Apsara mit einem Gonghu und eine weitere mit dem Saenghwang생황 zu sehen. Neugierig geworden, wie ein Gonghu klingt? Dann hören Sie nun das Stück „Verwandlung zum Schmetterling“, geschrieben von Lee Ki-kyeong und gespielt am Gonghu von Cho Bo-yeon.



Im alten Korea glaubten die Menschen, dass man nach dem Tod zu einem Schmetterling wird. Vielleicht verwandelten sich auch der betrunkene Mann und seine Frau, die vor vielen Jahrhunderten im Fluss ertranken, in Schmetterlinge. Das alte Instrument Gonghu hat bis heute überlebt, doch das Wissen über die genaue Spieltechnik ist mit der Zeit verloren gegangen. Deshalb haben in den letzten Jahren Cho Bo-yeon sowie andere Musikkollegen alles daran gesetzt, die alte Spielweise zu rekonstruieren und eine neue Gonghu-Musik zu entwickeln.



Der Frühling ist eingezogen und die Azaleen sind eine der in Korea weit verbreitesten Frühlingsblumen. Hören wir zum Abschluss das Gedicht „Azaleenblüten“ von Kim Sowol. Wie das Gongmudohaga handelt es vom Trennungsschmerz und gebrochenen Herzen. Die folgende Interpretation wurde komponiert von Kim Dae-sung und gesungen von Kang Kwon-soon.



Musik 1. „Gongmudohaga“, gesungen von Lee Tae-won공무도하가 / 원일 작곡, 소프라노 이태원

2. „Verwandlung zum Schmetterling”, geschrieben von Lee Ki-kyeong und gespielt von Cho Bo-yeon am Gonghu나비가 되어 / 이기경 작곡, 공후 조보연

3. „Azaleenblüten“, komponiert von Kim Dae-sung und gesungen von Kang Kwon-soon 진달래꽃 / 김대성 작곡, 강권순 노래