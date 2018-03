Pansori-Meistersänger

Vor etwa 300 Jahren in Korea wurde der epische Sprechgesang Pansori von Unterhaltungskünstlern der niedrigsten Klasse der Gesellschaft dargeboten, die damit das einfache Volk unterhielten. Zu jener Zeit soll es einen Jungen namens Kwon Sam-deuk권삼득 gegeben haben, der aus einer vornehmen Familie von Wanju in der Provinz Nordjeolla stammte. Statt sich aber seinen Studien zu widmen, verbrachte der Junge lieber seine Zeit mit dem Erlernen von Pansori. Als das herauskam, wollten die Familienältesten ihn dafür schwer bestrafen. Denn nach ihrer Ansicht hatte er damit Schande über die Familie gebracht. Sie ordneten an, den Jungen in eine Strohmatte einzuwickeln und zu schlagen. Eine in der damaligen Zeit gängige Strafpraxis und nicht wenige starben an den Folgen. Auch der Junge war sich sicher, dass seine Familie ihn zum Tode verurteilt hatte, und bat darum, zum letzten Mal ein Pansori zu singen. Die Familie erfüllte ihm diesen letzten Wunsch. Mit seinem Gesang gelang es dem Jungen jedoch, die Herzen der Zuhörer zu rühren, woraufhin seine Prügelstrafe zum Verstoß aus der Familie abgewandelt werden konnte. Kwon überlebte und wurde zu einem legendären Pansori-Sänger, dessen Ruhm bis heute überdauert hat. Er schuf unter anderem einen einzigartigen Gesangsstil, mit dem er gekonnt das menschliche Verhalten auszudrücken wusste. Auch heute noch singen traditionelle koreanische Sänger im Stil von Kwon. Auf diese Weise bewahren sie Kwons Erbe und zeigen ihre Hochachtung für diesen Meistersänger. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Heungboga, gesungen von Oh Jeon-sook, in dem der gierige Nolbo einer Schwalbe nachjagt.



Als ein weiterer Meistersänger gilt Song Heung-rok송흥록, der auch als „König der Lieder“ bezeichnet wird. Als junger Mann wurde Song zu einem großen Fest eingeladen und die Gäste waren sehr beeindruckt von seiner Gesangskunst – außer einer Person. Es war eine Gisaeng mit dem Namen Maengryeol맹렬. Als Song sie nach dem Grund fragte, antwortete sie, dass sein Gesang zwar technisch einwandfrei sei, es aber doch noch viel zu verbessern gebe. In seinem Stolz verletzt beschloss Song, seinen Gesang zu verfeinern und übte so lange, bis er Maengryeols Anerkennung und am Ende sogar ihr Herz gewinnen konnte. Auf diese Weise spielte Maengryeol eine wichtige Rolle bei Songs Entwicklung zum König der Lieder. Song heiratete später Maengryeol, doch als Pansori-Sänger war er oft unterwegs, denn seine Auftritte fanden an verschiedenen Orten des Landes statt. Maengryeol fiel es nicht leicht, sich in Geduld zu üben und auf die Rückkehr ihres Ehemannes zu warten, während sie sich um den Haushalt und die Familie kümmerte. Eines Tages, als Song später als geplant nach Hause zurückkehrte, wurde Maengryeol sehr wütend und rannte aus dem Haus. Song soll daraufhin laut ein Lied angestimmt haben.



Maengryeol, Maengryeol, lebe wohl.

Wenn du mich verlässt, dann nimm deine Liebe mit.



Maengryeol hörte das schwermütige Lied ihres Mannes und kehrte zu ihm zurück. Die Melodie wurde im Volkslied „Heungtaryeong“흥타령 erhalten. Hier ist das Lied gesungen von Ahn Sook-sun.



Die letzte Geschichte für heute handelt von dem Meistersänger Lim Bang-ul임방울. Während der japanischen Besatzungszeit erlangte er Ruhm mit seiner Interpretation von „Ssukdaemeori“쑥대머리 aus dem Pansori „Chunhyangga“춘향가. Lim soll so verliebt in eine Frau namens Sanhoju산호주 gewesen sein, dass er für sie seine Gesangskarriere aufgab. Aber nach zwei Jahren, die er mit Sanhoju zusammen verbrachte, erkannte Lim, dass er das Singen doch nicht aufgeben konnte. Ohne ein Wort zu sagen, verließ er Sanhoju, um sich wieder ganz dem Gesang zu widmen. Nachdem ihr Geliebter sie verlassen hatte, wurde Sanhoju krank und sie bemerkte, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Deshalb begann sie, nach Lim zu suchen und fand ihn schließlich in einer Höhle, wo er seine Stimme trainierte. Der Meistersänger weigerte sich jedoch, sie zu sehen. Seine Freunde bedauerten Lims Entscheidung und konnten ihn schließlich dazu überreden, Sanhoju an ihrem Sterbebett zu besuchen. Und so verließ Lim seine Höhle, um sie zu sehen. Doch er kam zu spät. Das Lied, das er sang, während er weinend ihren kalten Körper umarmte, lautet „Erinnerung“. Hören Sie zum Schluss dieses Lied, gesungen von Han Seung-seok, begleitet am Klavier von Jung Jae-il.



Musik 1. Auszug aus „Heungboga“, gesungen von Oh Jeong-sook놀보 제비 후리러 가는 대목 / 오정숙

2. „Heungtaryeong”, gesungen von Ahn Sook-sun흥타령 / 안숙선

3. „Erinnerung“, gesungen von Han Seung-seok und gespielt von Jung Jae-il am Klavier추억 / 푸리(한승석 소리, 정재일 피아노)