Unter Volksliedern versteht man oftmals alte Lieder, die vor langer Zeit entstanden sind. Viele alte Musikstücke geraten mit der Zeit in Vergessenheit oder sie bewahren unverändert ihre Form und Spielweise. Doch es gibt ein Volkslied in Korea, das im Laufe der Zeit immer mehr an Wertschätzung gewinnt und kontinuierlich neu erfunden wird. Es ist das Arirang. Als „Lied des koreanischen Volkes“ verbindet das Arirang die Koreaner auf der ganzen Welt, sogar Süd- und Nordkoreaner. Durch das Arirang können glückliche Anlässe glücklicher und traurige als noch trauriger empfunden werden. Auf diese Weise kann es die Emotionen zu einem bestimmten Moment vertiefen. Das Arirang ist zudem beliebt bei allen Altersgruppen, da das Lied stilistisch so angepasst werden kann, dass es die unterschiedlichsten Geschmäcker trifft. Die leichte Zugänglichkeit und Vielfalt von Arirang wurde auch von der UNESCO anerkannt und 2012 wurde das bekannteste koreanische Volkslied in die Liste des immateriellen Welterbes der Menschheit aufgenommen. Von den vielen Interpretationen von Arirang gilt das Arirang aus Jeongseon in der Provinz Gangwon als das älteste. In dem „Jeongseon Arari“정선아라리 wird das harte Leben in der Gebirgsregion beschrieben. Hier singen Kim Byung-ki und Park Kyeong-won das „Jeongseon Arari“.



Niemand weiß, wann das „Jeongseon Arari“ zuerst entstand. Doch einige Wissenschaftler datieren seinen Ursprung auf die frühe Joseon-Zeit. Nach dem Fall der Goryeo-Dynastie zogen sich die Adligen, die gegen die Gründung von Joseon gewesen waren, zurück und versteckten sich tief in den Bergen von Jeongseon. Dort verfassten sie Gedichte, in denen sie ihre nostalgischen Gefühle über eine vergangene Zeit und ihre Heimatstädte, die sie verlassen mussten, zum Ausdruck brachten. Eines dieser Gedichte gewann unter den Bewohnern von Jeongseon an Beliebtheit und entwickelte sich schließlich zum „Jeongseon Arari“. Einige andere Wissenschaftler glauben jedoch, dass das Lied erst im 19. Jahrhundert populär wurde. Es ist aber nicht wichtig, wann das „Jeongseon Arari“ entstand oder populär wurde. Wichtig ist, dass das Lied von Gefühlen und den Menschen handelt, die in dieser Region für eine lange Zeit gelebt hatten. Die schwermütige Melodie folgt einer Linie mit Höhen und Tiefen und scheint damit auch die hohen Berge und die tiefen Täler der Region Gangwon zu beschreiben. Eine der gefühlvolleren Versionen vom Arirang ist das „Hanobaengnyeon“한오백, was „fünf hundert Jahre“ bedeutet. Hier ist ein Auszug:



Oh, beklagenswerte Welt! Oh, herzlose geliebte Person.

Mir kommen die Tränen, denn du bist gegangen und hast nur deine Liebe zurückgelassen.

Mein gebrochenes Herz wurde von der Jugend zertreten.

Wohin wirst du gehen, während die Tränen fließen?

Der Mond scheint inmitten sanfter Winde.

Doch mein Herz sehnt sich nach dir, gestern und heute.



Dieses Volkslied wurde ein Riesenhit, als es in einen Popsong umgewandelt und von Cho Yong-pil조용필 gesungen wurde. Wir hören nun das Lied, vorgetragen von Jeon Yeong-rang.



Vor einigen Wochen endeten in PyeongChang die Olympischen Winterspiele mit dem Beifall der gesamten Welt. Die erfolgreiche Ausrichtung des internationalen Sportfestes stärkte das Selbstbewusstsein der Bewohner der Provinz Gangwon. Das Volkslied, das am besten die lebensfrohe Natur der Menschen dieser Region wiedergibt, ist das „Gangwondo Arirang“. Kennzeichnend für dieses regionale Arirang sind die sogenannten “uttmori엇모리 Rhythmen”, die sich auf schnelle, asymmetrische Rhythmen beziehen. Im uttmori setzten sich zehn Schläge zu einen rhythmischen Zyklus zusammen. Für gewöhnlich wird ein Zyklus unterteilt in zwei Teile mit 5 Schlägen. Doch es können auch zwei und drei Schläge folgen, wodurch ein Rhythmus entsteht, dem nicht leicht zu folgen ist. Dennoch schafft dieser ungleichmäßige Ryhthmus eine einzigartige Harmonie, wodurch sich das „Gangwondo Arirang“ von anderen Arirang-Versionen unterscheidet. Hören wir nun zum Schluss das „Gangwondo Arirang“, gespielt von Hanmoeum, ein Kammerensemble für traditionelle koreanische Musik, und „Ari Ari“, adaptiert von dem malaysischen Musiker Pete Teo.



Musik 1. „Jeongseon Arari“, gesungen von Kim Byung-ki und Park Kyeong-won 정선아라리 / 김병기, 박경원 소리

2. „Hanobaengnyeon“, gesungen von Jeon Yeong-rang, begleitet von Prelude 한오백년 / 전영랑 소리, 프렐류드 연주

3. „Gangwon-do Arirang“, gespielt vom Ensemble Hanmoeum 강원도 아리랑 / 한모음실내악단 연주; „Ari Ari”, adaptiert von Pete Teo Ari Ari / 작곡, 편곡: 피트 테오