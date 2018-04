Gegenstände und ihre Namen

Es gab einmal ein Mann, der dem monotonen Alltag überdrüssig wurde. Er dachte: Der heutige Tag unterscheidet sich nicht von gestern und auch der morgige wird genauso ablaufen. Er hoffte, der heutige Tag würde eine Veränderung bringen, doch am Ende stellte sich der Tag als genauso trivial wie alle anderen heraus. Dann blickte er sich eines Tages in seinem Zimmer um und beschloss, den Gegenständen, die er jeden Tag sah, neue Namen zu geben. Er dachte sich: Warum soll ich das Bett als Bett bezeichnen? Oder das Foto als Foto? Und er benannte das Bett um in Foto, der Schreibtisch wurde zum Teppich, der Stuhl zur Uhr usw. Es amüsierte ihn anfangs, die Dinge bei einem anderen Namen zu nennen. Im Laufe der Zeit vergaß er jedoch die ursprünglichen Bezeichnungen und am Ende konnte er nicht mehr seine Mitmenschen verstehen. Schwerwiegender war, dass man ihn nicht mehr verstehen konnte, denn er verwendete Bezeichnungen, die von dem konventionellen Sprachgebrauch abwichen. Unfähig, mit anderen zu kommunizieren, sprach der Mann kein Wort mehr. So geht eine Kurzgeschichte mit dem Titel „Ein Tisch ist ein Tisch“, geschrieben von dem Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel. Eine gleichnamige musikalische Komposition stammt von Lee Tae-won, die Sie jetzt hören werden. Das Stück wird von Heo Yoon-jeong am Geomungo gespielt.



Man könnte meinen, dass es keine große Sache sei, Gegenstände anders zu benennen. Doch ein einzelner Name kann folgenreiche Auswirkungen haben. Das zeigt eine Geschichte aus den „Analekten des Konfuzius“. Nach ihr stellte eines Tages ein Schüler von Konfuzius seinem Lehrer die folgende Frage: „Ich habe gehört, dass der Herrscher von Wei versucht, Sie für eine Regierungsposition zu gewinnen. Was würden Sie als Regierungsberater als erstes veranlassen?“ Konfuzius antwortete: „Ich würde die Namen richtigstellen.“ Damit kritisierte er viele Begriffsverwirrungen zu seiner Zeit, da noch alte Bezeichnungen für Dinge verwendet wurden, die sich im Laufe der Zeit jedoch verändert hatten und den alten Namen nicht mehr entsprachen. Ohne die richtigen Benennungen sei der Mensch aber der Außenwelt hilflos und machtlos ausgeliefert. Auf diese Weise kommen Namen eine wichtige Bedeutung zu. In der Vergangenheit ließen deshalb die koreanischen Gelehrten die Bedeutung der Namen von Gegenständen eingravieren, die einen großen Wert für sie besaßen. Das sollte sie daran erinnern, wie viel ihnen diese Gegenstände bedeuteten. So ließ der Gelehrte Lee Gyu-bo이규보 aus der Goryeo-Zeit die folgenden Zeilen in seinen Reibstein eingravieren.



Guter Tuschstein, guter Tuschstein, schäme dich nicht für deine kleine Größe.

Denn aus deiner flachen Pfütze sprudeln unendliche Ideen auf das Papier.



Immer wenn er auf dem Reibstein Tusche anrührte und seine Gedanken niederschrieb, muss er diese Zeilen gelesen haben. Hören Sie nun das Stück Mukhyang묵향, was „Duft der Stangentusche“ bedeutet. Das Stück wurde von Lim June-hee komponiert und wird von Goo Kyo-im am Geomungo gespielt.



Im alten Korea besaßen die Gelehrten für gewöhnlich folgende vier Materialien zum Schreiben und Malen: einen Reibstein, Stangentusche, Pinsel und Papier. Wenn die Gelehrten nach dem vielen Schreiben und Studieren müde wurden, entspannten sie sich, indem sie auf dem Geomungo spielten. Dieses Saiteninstrument stellte für die Gelehrten aber nicht nur einfach ein Musikinstrument dar. Vielmehr entsprach es einem Freund, der für sie sprach. Das ist auch der Grund, warum sie auf dem Instrument schöne Verse hinterließen. So sind man auf dem Geomungo des angesehensten konfuzianischen Gelehrten der Joseon-Zeit Yulgok Yi I율곡 이이 Folgendes zu lesen:



Einsamer, stiller, trister Blauglockenbaum, kalter, alte Klang.

Einmal gehört öffnet es die Ohren und beim zweiten Mal klärt es den Geist.

Ohne Saiten ist es zu rein und seine komplexe Melodie zu überwältigend.

Ich halte dieses Geomungo, doch wer kann meine Gefühle verstehen.



An diesen Zeilen wird deutlich, wie dankbar Yi I seinem Geomungo war, das ihm zur Seite stand und ihm in seiner Einsamkeit Trost spendete. Das letzte Musikstück für heute trägt den Titel „Surijae“, das am Geomungo von Jung Dae-suk gespielt wird.



Musik 1. „Ein Tisch ist ein Tisch“, komponiert von Lee Tae-won, gespielt am Geomungo von Heo Yoon-jeong 책상은 책상이다 / 이태원 작곡, 허윤정 거문고

2. „Mukhyang“, geschrieben von Lim June-hee und gespielt am Geomungo von Goo Kyo-im 묵향 / 임준희 작곡, 구교임 거문고

3. „Surijae“, komponiert und gespielt am Geomungo von Jung Dae-suk 수리재 / 정대석 작곡, 정대석 거문고