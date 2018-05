Für ungeübte Ohren mag am Anfang die alte koreanische Königshofmusik sich gleich anhören. Doch bei der königlichen Hofmusik werden zwischen verschiedenen Arten unterschieden. So unterscheidet man in Korea zwischen Aak아악, Dangak당악 und Hyangak향악. Sowohl die Hofmusik Aak als auch Dangak stammten ursprünglich aus China und kamen während der Goryeo-Zeit auf die koreanische Halbinsel. Dagegen handelt es sich bei Hyangak um in Korea entwickelte Hofmusik.



Gespielt wurde die chinesische Ritualmusik Aak아악 bei Gedenkriten zu Ehren von Konfuzius und konfuzianischen Gelehrten. Dangak wurde währenddessen hauptsächlich zu feierlichen Anlässen im Palast aufgeführt. Diese Musikformen werden demnach entsprechend ihrer Herkunft als chinesische Musik aufgefasst. Doch während ihrer über 1000 Jahre andauernden Wirkenszeit in Korea haben sie maßgeblich die einheimische koreanische Musik beeinflusst und ihrerseits viele koreanische Musikelemente aufgenommen. Als ein Beispiel dieser königlichen Hofmusik gilt das Musikstück „Boheoja“ 보허자. Ursprünglich besaß dieses aus China eingeführte Stück auch einen Text, der im Laufe der Zeit verloren ging, weshalb es heute oftmals als reines Instrumentalwerk aufgeführt wird. Erst vor Kurzem konnte der Text teilweise rekonstruiert werden und wird heute gelegentlich zusammen mit der Musik dargeboten.



Der Titel Boheoja bedeutet „auf der Luft spazieren gehen“, weshalb einige Experten Bezüge zum Daoismus sehen. Der Text von „Beoheoja“ ist in chinesischer Schrift verfasst. Hier ein Auszug:



Das Himmelstor öffnet sich, das Meer färbt sich rot.

Und glücksverheißende Lüfte steigen auf von jadener Klinge in rotem Sand.

Es erklingt die paradiesische Musik zum Lob auf die Schönheit des Himmels.

Goldener Phoenix und silberne Gans steigen empor.

Und duftende Orchideen tanzen in Wellen.

Oh, schlanke Weidenzweige, laue Lüfte.

Wenn der Frühling Einzug hält im Herzen des Palastes, feiert man dies mit himmlischen Pfirsichblüten.

Die Seidenkleider tanzen anmutig wie Blütenblätter.

Zwei Beugen und drei Wünsche.

Der erste für ein langes, gesundes Leben des Königs.

Der zweite für Aufrichtigkeit und Wohlergehen am Hofe und im Volke.

Der dritte dafür, dass die Musik des Himmels im ganzen Lande widerklinge.

Für diese drei Wünsche soll dieses Glas stets erhoben werden.



Das Lied veranschaulicht, wie in den Königspalästen zu besonderen Anlässen rauschende Feste veranstaltet wurden und die Gäste ihre Gläser erhoben, um auf Frieden und Wohlstand des Landes anzustoßen. Dieses Stück weist, einem Refrain ähnlich, eine Melodie auf, die sich am Schluss wiederholt und im Koreanischen als “Hwanip“환입 oder “Dodeuri“도드리 bezeichnet wird. Den gleichen Namen tragen auch Musikstücke, die Variationen von Dodeuri darstellen.



Beim dem Stück Dodeuri handelt es sich um eine Variation des sich wiederholenden Schlussteils vom Musikstück „Boheoja“. Sie muss im alten Korea großen Anklang gefunden haben. Denn sie hat zu vielen weiteren Variationen inspiriert. Bei einer von ihnen wird Dodeuri in einer höheren Tonlage gespielt. Diese Variante wird deshalb als “Utdodeuri웃도드리” bezeichnet, was hohes Dodeuri bedeutet. Das ursprüngliche Dodeuri wird dagegen als “Mitdodeuri“밑도드리 oder niedriges Dodeuri bezeichnet, um es von seiner Variation in der höheren Tonlage zu unterscheiden. Das Stück mit dem Titel „Ein Hoch auf tausend Jahre“ ist ein Beispiel für eine solche Variation von “Utdodeuri”. Es setzt sich aus drei unterschiedlichen Musikstücken zusammen, die nacheinander oder separat gespielt werden können. Wegen seiner lebendigen und fröhlichen Stimmung wird es gern als Begleitmusik zu Bankettszehen in historischen koreanischen Fernsehserien gespielt. In der traditionellen koreanischen Musik tragen zahlreiche Musikstücke den Titel Dodeuri. Und bei ihnen handelt es sich oftmals wiederum um Variationen von Variationen.



Musik 1. „Boheoja“, gespielt vom Ensemble für Hofmusik vom National Gugak Center 보허자 / 국립국악원 정악단 연주

2. „Dodeuri“, gespielt am Gayageum von Kim Jeong-ja도드리 / 김정자 가야금

3. „Ein Hoch auf tausend Jahre“, gespielt vom KBS-Ensemble für traditionelle Musik 천세만세 / KBS국악관현악단