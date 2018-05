Buddhismus in der koreanischen Musik

Ein besonders bei älteren Menschen beliebtes koreanisches traditionelles Lied ist das Hoesimgok회심곡, was ins Deutsche übersetzt soviel bedeutet wie „Lied der Reue“. Hoesim bedeutet wörtlich „Umkehr des Herzen“ und bezieht sich darauf, dass man auf sein eigenes Leben zurückblickt und Fehler sieht, die man bereut. Gesungen wird das Lied aus der Sicht eines verstorbenen Menschen. Die Seele ist dabei, diese Welt zu verlassen und auf die andere Seite hinüberzuwechseln, als plötzlich Erinnerungen an die liebevollen Eltern hochkommen. Das Lied ermahnt die Lebenden dzu, ein Leben ohne Reue zu führen und für die Eltern gut zu sorgen.



Meine Eltern kümmerten sich um mich,

sodass mir im Winter nicht kalt und im Sommer nicht heiß ist.

Mit Sorgfalt zogen sie mich auf und gaben ihr ganzes Geld aus,

doch ich war zu jung, um ihre Liebe zu erkennen.



Das Leben ist so flüchtig wie der Tau im Gras.

Schwierig ist die Umkehr, hat man sich einmal für den falschen Weg entschieden.

Wird der Körper, der gestern noch gesund war, heute Abend plötzlich krank,

wird der Körper, dünn wie ein Faden, von einer schweren Krankheit befallen,

ist es die Mutter, nach der ich rufe, Wasser, wonach es mich verlangt.



Das Lied Hoesimgok wurde bei buddhistischen Gedenkriten gesungen. Der von buddhistischen Mönchen während der Zeremonie vorgetragene Gesang wird auch als Beompae범패 bezeichnet. Beompae wurde in Chinesisch oder Sanskrit gesungen, weshalb der Text für Laien unmöglich zu verstehen war. Deshalb trugen die Mönche gegen Ende des Rituals eine Version in koreanischer Sprache vor, das sogenannete Hwacheong 화청 oder Hoesimgok. Das Lied beinhaltete moralische Richtlinien, nach denen sich die Gläubigen in ihrem Alltag orientieren sollten. Wurde diese Zeremonie für die verstorbenen Eltern abgehalten, lösten die zahlreichen Hinweise auf das Gebot, die Eltern zu lieben, bei den trauernden Kindern Tränen und tiefe Reue aus. Volkssänger ließen sich von der Melodie und den Text inspirieren und schrieben Versionen für die einfachen Leute, die sich zum heute bekannten Hoesimgok enwickelten. Der Zugang zum Buddhismus mag vielen als zu schwierig erscheinen. Doch lauscht man aufmerksam dem Text von Hwacheong, wird einem ein leicht verständliches Bild der buddhistischen Ideen geboten.



Du bist ein Segelboot und überquerst das Meer von Leben und Tod.

Wie kannst du ohne ein buddhistisches Gebet losziehen? Ein Gebet ist nichts Besonderes.

Ein gutes Herz ist ein Gebet und ein liebendes Herz ist ein Gebet.

Die Eltern zu lieben ist ein Gebet.

Harmonie in der Familie ist ein Gebet.

Sich um Frau und Kinder zu kümmern ist ein Gebet.

Zuneigung unter Geschwistern ist ein Gebet.

Und das Loslösen von Gier und das Spenden von Almosen ist ein Gebet.



Der Buddhismus war in der Goryeo-Zeit Staatsreligion. Doch zu Beginn der Joseon-Zeit verlor er seine Vorrangstellung. Die neue Regierung ging hart gegen den Buddhismus vor und den buddhistischen Mönchen war ein freier Zutritt zu den Städten nicht mehr gestattet. Den Mönchen fiel es immer schwerer, ihre buddhistischen Tempel zu halten. Doch Hilfe kam von Seiten der fahrenden Schausteller, die sich zu bestimmten Tempeln zugehörig fühlten. Diese zogen von einem Dorf zum nächsten und gaben Vorstellungen, für die sie Geld erhielten. Einen Teil ihrer Einnahmen gaben sie an ihre Tempel ab und lebten von dem Rest. Sie spielten eine maßgebliche Rolle bei der Bewahrung buddhistischer Praktiken in der konfuzianisch geprägten Joseon-Gesellschaft. Denn ihr Repertoire bestand hauptsächlich aus buddhistischen Gesängen und Tänzen und ihre musikalischen Darbietungen bereicherten die koreanische Volksmusik. Zum Schluss wird das Lied Boryeom 보렴 vorgestellt. Dieser Gesang wurde häuftig aufgeführt, wenn die Künstlertruppen in der südlichen Region Koreas umherzogen und Almosen sammelten. Mit dem Lied wird der Wunsch ausgedrückt, dass die Kraft der Wohltaten dem Land Frieden schenken und dem Volk Wohlstand bringen möge.



Musik 1. „Hoesimgok“, gesungen von Ahn Bi-chi회심곡 / 안비취 소리

2. „Hwacheong“, gesungen vom buddhistischen Mönch Songam화청 / 송암스님

3. „Boryeom“, gesungen von Kim Su-yeon보렴 / 김수연의 소리