Haegeum und Seulgidung

Das Haegeum해금 stieg in den letzten Jahren in Korea zu einem der beliebtesten traditonellen Instrumente auf. In der Vergangenheit wurde ihm jedoch kaum Beachtung geschenkt. Denn im alten Korea galten nur Saiteninstrumente, denen man durch Zupfen Töne entlocken konnte, wie das Gayageum oder Geomungo, als echte Saiteninstrumente. Das Haegeum, bei dem ein Bogen über die Saiten gestrichen wird, kam hauptsächlich im Zusammenspiel mit Blasinstrumenten wie Daegeum oder Piri zum Einsatz und wurde nicht als ein wahres Saiteninstrument gesehen. Der große Vorteil von Haegeum liegt darin, dass auf ihm jedes Lied gespielt werden kann und es wegen seiner handlichen Größe leicht zu transportieren ist. In der Vergangenheit spielten viele Bettler auf diesem Instrument, weshalb das Haegeum auch als „Bettlerinstrument“ bekannt wurde. Seitdem hat das Haegeum einen großen Imagewandel durchlaufen. Es ist nur natürlich, dass die Rolle eines Instruments sich mit der Zeit ändert. Das Musikstück, das die Welt mit der Schönheit von Haegeum bekannt gemacht hat, trägt den Titel „Vom Abend bis zur Morgendämmerung“ und wurde geschrieben von Lee Jun-ho.



In dem Musikstück wird die Morgendämmerung nach einer kalten Winternacht auf dem Berg Seoraksan begrüßt. Bekannt wurde das Stück durch eine erfolgreiche Fernsehserie und 1997 wurde es auf dem Album der Musikgruppe Seulgidung veröffentlicht. Der Name Seulgidung ist vielen Koreanern bekannt, denn die Gruppe hatte nicht wenig Anteil an der Verbreitung der traditionellen koreanischen Musik. Nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft und dem Koreakrieg wurde das Land von der westlichen Kultur überschwemmt, während die koreanische Musik bzw. Gugak ins Abseits gedrängt wurde. In den späten 1970er Jahren begannen sich Studenten für die traditionelle koreanische Kultur zu interessieren und entwickelten das Perkussionsquartett Samulnori사물놀이. Zusätzlich wandten sich die Studenten, die sich in antidikatorischen, nationalistischen und demokratischen Bewegungen engagierten, den traditionellen Künsten wie den Maskentänzen oder Pungmulnori풍물놀이 zu. Das Wiederaufleben von Gugak führte 1985 zu der Gründung eines Gugak-Musikensembles mit dem Namen Seulgidung. Die Gruppe wurde in aller Eile für eine Fernsehsendung gebildet. Junge Nachwuchskünstler kamen zusammen, um modernisierte traditionelle Musik zu spielen, die bei dem jüngeren Publikum gut ankommen sollte. Die positive Resonanz veranlasste Seulgidung dazu, eine Anzahl von unvergesslichen Musikstücken zu erschaffen wie „Sandokkaebi“ (Bergtroll) oder „Sogeum Jangsu“ (Salzverkäufer).



Zwischen den späten 80er und frühen 90er Jahren komponierte Seulgidung zahlreiche Musikstücke, an denen sich alle erfreuen konnten. Viele Stücke dieses Ensembles wurden in Fernsehserien oder Filmen gespielt, was ihre Beliebtheit in der breiten Öffentlichkeit noch weiter steigerte. Dank Seulgidung ist die koreanische traditionelle Musik den Koreanern vertraut und bekannt. Wie Korea nach einer langen Zeit der Vernachlässigung die Schönheit von Haegeum wiederentdeckte, half Seulgidung den Koreanern mit Hilfe abgewandelter tradtioneller Instrumente und Melodien den Wert von Gugak zu erkennen. Wie Seulgidung strebte auch der Komponist Kim Young-dong danach, dem öffentlichen Publikum Gugak näher zu bringen. Kim war ursprünglich ein Daegeum-Spieler und bekannt wurde er für seine Werke „Weg nach Sampo” oder „Grasland“. Viele Koreaner nennen Seulgidung und Kim Youngdong in einem Atemzug, da sie um etwa die gleiche Zeit aktiv waren. Die heutige Episode schließt mit dem Stück „Kleines Boot“, komponiert von Kim Young-dong und gesungen von Lee Sun-hee.



Musik 1. „Vom Abend bis zur Morgendämmerung“, geschrieben von Lee Jun-ho und begleitet auf dem Haegeum von Jeong Soo-nyun.그 저녁 무렵부터 새벽이 오기까지 / 이준호 작곡, 정수년 해금

2. „Salzverkäufer“, komponiert von Jo Gwang-jae und gesungen von Park Young-il소금장수 / 조광재 작곡, 박영일 노래

3. „Kleines Boot“, komponiert von Kim Young-dong, gesungen von Lee Sun-hee조각배/ 김영동 작곡, 이선희 노래