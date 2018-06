Gärten und Pavillons

In den letzten Wochen sind die Temperaturen stark angestiegen und geben uns einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Sommer. An heißen Tagen wie diesen entspannen sich die Koreaner gern in Pavillons. Diese luftigen Bauwerke sind nach allen Seiten hin offen und in ihnen kann man, von Bäumen gut beschattet, wunderbar dem sanften Murmeln eines nahen Bergbaches lauschen. Demnach findet man nicht selten in der Nähe von Bergen oder Flüssen solche kleinen Pavillons. Der bekannteste Garten ist wohl der malerische Soswaewon소쇄원 in Damyang in der Provinz Süd-Jeolla. Beim Soswaewon handelt es sich aber nicht einfach nur um einen Garten, sondern er bildet eine ganze Anlage mit Bäumen, Pflanzen, zahlreichen Pavillons und weiteren Gebäuden. Sie bieten einen herrlichen Blick auf die umliegende Natur, ohne dabei selbst das Landschaftsbild zu stören. Zu den beliebtesten Pavillons der Anlage gehören der Chojeong초정 mit seinem Strohdach in der Nähe des Eingangs, der Gwangpunggak광풍각 und der Jewoldang제월당.



Wollim원림bedeutet übersetzt „natürliche Gärten“ und der Begriff wird oft auch alllgemein für Gärten verwendet. Nun ist es aber so, dass bei den meisten Gärten die Natur dorthin gebracht wird, wo die Menschen leben. Die Wollim unterscheiden sich jedoch von solchen künstlich angelegten Gärten darin, dass sie umgekehrt den Menschen in die Natur einladen. In China und Korea wurden die natürlichen Wollim hoch geschätzt, während man in Japan stattdessen kunstvoll angelegte Gärten bevorzugte. Ein einfaches Bauwerk, das den bestmöglichen Blick auf die umliegende Naturlandschaft bietet, wird als Jeongja 정자 bezeichnet. Die größeren heißen Nugak 누각 oder Nudae누대. Zu den bekanntesten Pavillons in Korea zählen der Chokseongnu촉석루 in Jinju und der Gyeongpodae경포대 in Gangneung. Der Pavillon Gyeongpodae bietet einen großartigen Blick auf das koreanische Ostmeer und den See Gyeongho. Er wird auch als Ort der fünf Monde bezeichnet. Denn man sagt, dort könne man den Mond gleich fünfmal sehen: am Himmel, als Reflexion im Meer und im See, in der Weinschale und in den Augen der geliebten Person. Das folgende Lied besingt eine feuchtfröhliche Mondnacht im Pavillon Gyeongpodae. In dem Liedtext heißt es unter anderem:



Als ich den schönen Pavillon mit den zwölf Geländern hinaufstieg,

schwammen die Frühlingsfarben der Meeresküste zum Gyeongpodae.

Wie tief es unter den ruhigen, hellgrünen Wellen ist, ist nicht zu erahnen,

doch weiße Vögel fliegen in Paaren hin und her.

Zu hören sind Bootsgeräusche jenseits der himmlischen Wolke, die sich auf lange Wanderschaft begeben hat,

und ich sehe den Mond, versunken in meiner wanderlustigen Weinschale.

Ein gelber Kranich, der gen Osten flog, verstand mein Herz

und kreiste ohne jegliche Eile gemächlich über dem See.



Sich in einem Pavillon allein zu entspannen ist sicher angenehm. Doch in guter Gesellschaft lässt es sich doppelt so gut genießen. Im Pansori „Chunhyangga“춘향가 singt der junge Mongryong von der schönen Frühlingslandschaft am Pavillon Gwanghallu광한루. An einem späten Frühlingsmorgen sieht er in der Ferne einen von Nebel umhüllten Berg und um den Pavillon Gwanghallu wachsen Bäume und Blumen in üppiger Menge. Nicht weit davon entfernt steht die Brücke Ojakgyo오작교, wo nach einer Legende Elstern und Krähen eine Brücke bildeten, um zwei Liebende miteinander zu vereinen. Wie in der Erzählung hofft auch der junge Mongryong darauf, seine große Liebe zu treffen. Da, in diesem Moment, erblickt er auf der anderen Seite des Gartens das Mädchen Chunhyang auf einer Schaukel. Und so nimmt die Liebesgeschichte zwischen Chunhyang und Mongryong ihren Lauf.



