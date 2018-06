Im alten China wurden vor allem die Könige Yo und Sun verehrt, da unter ihnen am längsten Frieden und Wohlstand herrschten. Man sagt, dass König Yo eines Tages seinen Palast verlassen habe, um zu erfahren, wie es um das Volk bestellt sei. Unterwegs begegnete der König einem alten Mann, der vergnügt ein Lied vor sich hersang:



Ich arbeite, wenn die Sonne aufgeht, und erhole mich, wenn sie untergeht.

Ich trinke von dem selbst gegrabenen Brunnen und ernähre mich von den selbst bestellten Feldern.

Was nutzen mir da die Tugenden des Königs?



Ein anderer König wäre über dieses Lied seines Untertans sicher enttäuscht gewesen. Doch König Yo war ein weiser und weitherziger Mann. Er wusste, hinter diesen Worten zu blicken, und erkannte, dass seine Untertanen insgesamt ein friedliches und zufriedenes Leben führten. Nach der Erzählung braucht ein Mensch nicht viel für ein Leben in Frieden und Wohlstand. Doch die Geschichte hat uns immer wieder gezeigt, dass diese einfache Erkenntnis tatsächlich nicht immer so leicht umzusetzen ist. So brachte das 20. Jahrhundert viele Leiden über das koreanische Volk. Gerade als es sich von der unterdrückenden Kolonialherrschaft durch die Japaner befreit sah, musste im Koreakrieg gegen die eigenen Landsleute gekämpft werden. Wie groß muss die Erschütterung und das Entsetzen in der Bevölkerung gewesen sein. Der heutige Gefallenengedenktag erinnert an all diejenigen, die ihr Leben für die Familie und die Heimat geopfert haben.



In dem Stück „Ein Lied für dich“, geschrieben von Lee Jun-ho, heißt es unter anderem:



Sie sagen mir, ich soll in Frieden gehen, in Frieden gehen.

Mein gebrochenes Genick und meine getrennten Glieder fest im Arm haltend

den langen Weg zur Unterwelt, wo weder Tag noch Nacht herrscht.

Sie sagen mir, ich soll in Frieden gehen, in Frieden gehen.



Sie sagen mir, ich soll in den Schlaf fallen, in den Schlaf fallen.

Im Gerstenfeld, auf Gräsern und auf Sand liegend,

mit zwei verwundeten Augen, geschlossen für Millionen Jahre.

Sie sagen mir, ich soll in den Schlaf fallen, in den Schlaf fallen.



Der Liedtext basiert auf einem Gedicht von Shin Kyeong-nim신경림. Der Titel lautet „Ssitgimgut“ 씻김굿 und bedeutet übersetzt „reinigendes schamanistisches Ritual“. Dieses Schamanenritual dient dazu, den Seelen der Verstorbenen eine sichere Reise ins Jenseits zu ermöglichen. Nur wenige Menschen beenden ihr Leben ohne Reue oder Groll, und auch die Lebenden verabschieden sich nicht selten von den Toten mit einem Gefühl der Enttäuschung oder Reue. Mit diesem Reinigungsritual sollen einerseits die im Leben angesammelten Sorgen und Verbitterungen weggewaschen werden, damit die Verstorbenen frei von weltlichem Emotionsballast das Jenseits erreichen können. Gleichzeitig hilft das Ritual den Hinterbliebenen, indem ihnen die Gelegenheit gegeben wird, all das zu sagen, was zu Lebzeiten nicht mehr gesagt werden konnte und nun die Seele belastet. Auf diese Weise können sowohl die Lebenden als auch die Toten ihre Seelen von Schuld und Bedauern reinigen.



Das Ssitgimgut wurde einst in der gesamten Region von Jeolla-do abgehalten. Doch heutzutage ist dieses Totenritual hauptsächlich nur noch auf der Insel Jindo sowie in Küstendörfern vorzufinden. Da der Gesang und Tanz der Schamaninnen sowie die Musik als Kunstform eine hohe Wertschätzung genießen, wurde das Jindo-Ssitgimgut zum Immateriellen Nationalen Kulturschatz Nr. 72 ernannt. Schamanenrituale waren vor allem beim einfachen Volk beliebt. Buddhisten hingegegen hielten am 49. Tag nach dem Tod des Verstorbenen ein buddhistisches Ritual ab, um der Seele eine sichere Reise ins Nirwana zu wünschen. Ein solches buddhistisches Ritual ist das Yeongsanjae영산재, das zum Immateriellen Nationalen Kulturschatz Nr. 50 erklärt wurde. Beim Yeongsanjae handelte es sich um ein großes Fest, das drei Tage andauerte und zu dem talentierte buddhistische Mönche eingeladen wurden, um eine Gesangs- und Tanzvorführung zu geben. Jedes Jahr am Gefallenengedenktag findet im Tempel Bongwonsa in Seoul ein Yeongsanjae-Ritual statt. Damit soll an all derjenigen gedacht werden, die ihr Leben zum Schutz des Landes opferten.



Musik 1. „Ein Lied für dich“, gesungen von Kang Ho-jung그대를 위해 부르는 노래 / 강호중 노래

2. Ausschnitt aus dem “Jindo-Ssitgimgut”, gesungen von Lee Wan-soon진도 씻김굿/ 이완순 소리

3. „Bokcheongge“, gesungen von Mönch Guhae복청게/ 구해스님 소리