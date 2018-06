In einem Land, in dem Reis ein Hauptnahrungsmittel darstellt, ist das Einpflanzen der Reissetzlinge ein großes landwirtschaftliches Ereignis, für das hart gearbeitet wird. Der erste traditionelle Feiertag nach dem Pflanzen des Reises ist der Dano-Tag im Mai. Dann herrscht für gewöhnlich schönes Wetter und es ist die perfekte Zeit im Jahr, um sich zu entspannen. An diesem Tag stellten im alten Korea die Männer in Ringkämpfen ihre Stärke zur Schau, während die Frauen ihre Haare mit Iriswasser wuschen und mit ihren anmutigen Bewegungen auf einer Schaukel die Blicke vieler Bewunderer auf sich zogen. Obgleich die konfuzianische Lehre eine strikte Geschlechtertrennung für Jungen und Mädchen ab dem Alter von sieben Jahren vorsah, konnten diese moralischen Regeln die jungen Männer und Frauen nicht wirklich davon abhalten, ihren natürlichen Neigungen zu folgen und sich zu verlieben.



Im Pansori Chunhyangga 춘향가gibt es eine berühmte Szene, die anschaulich die erblühende Liebe zwischen einem Mann und einer Frau beschreibt. So ist es an einem Dano-Tag, als der junge Lee Mong-ryong이몽룡 zum ersten Mal die schöne Chunhyang erblickt. Das schöne Wetter hat den jungen Mann aus seinem Studierzimmer ins Freie gelockt, wo er in der Nähe vom Pavillon Gwanghallu광한루 einen Spaziergang macht. Er genießt die umliegende Natur, bis er plötzlich Chunhyang auf ihrer Schaukel sieht.



Inmitten weißer und roter Blumen schwingt Chunhyang auf einer Schaukel hin und her, während ihre Dienerin Hyangdan ihr dabei zuschaut. Der Liedtext beschreibt, wie farbenfroh die Seile der Schaukel leuchten und wie sich Chunhyang hoch in die Luft hinaufschwingt. Die Passage wird im schnellen Jajinmori자진모리-Rhythmus vorgetragen, der auch die Zuhörer dazu bewegt, sich hin und her zu wiegen – so, als stünden sie selbst auf der Schaukel.



Diese Passage inspirierte den Dichter Seo Jeong-ju서정주 zu seiner eigenen Interpretation. So heißt es in seinem Gedicht mit dem Titel „Chucheonsa“ 추천사 und dem Untertitel „Chunhyangs Worte“:



Hyangdan, gib der Schaukel einen Stoß,

so als würdest du ein Boot ins weite Meer hinausstoßen.

Hyangdan, gib der Schaukel einen starken Stoß,

weg von dieser sanft wiegenden Trauerweide,

weg von den bunt dekorativen Blumenfeldern

und weg von den kleinen Schmetterlingen und Nachtigallen.



Anstelle der Gefühle einer jungen Frau, die im Freien den Frühlingstag genießt, scheint das Gedicht von Seo Jeong-ju jedoch mehr die Wünsche eines Wahrheitssuchenden zu reflektieren, der sich von allem Weltlichen losgesagt hat und nun bereit ist, zu einem idealen Ort aufzubrechen.



Der Dano-Tag fällt in diesem Jahr auf den 18. Juni. Um diese Zeit wird in der Provinz Gangwon das größte und berühmteste Dano-Fest veranstaltet: Es ist das Danoje der Stadt Gangneung. In der Vergangenheit handelte es sich bei dem Dano-Fest um ein schamanistisches Ritual, das in Gangneung und in umliegenden Dörfern abgehalten wurde, um für Frieden und Wohlstand zu bitten. Das traditonelle koreanische Volksfest wurde 2005 in die Liste des Immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen und ist heute weltweit bekannt. Das Dano-Fest bietet verschiedene Zeremonien und Aufführungen, die Elemente aus Konfuzianismus, Taoismus, Buddhismus und Schamanismus miteinander kombinieren. Das Fest startet morgen, am 14. Juni, und geht bis zum nächsten Donnerstag, dem 21. Juni. Sollte man sich zu dieser Zeit in Korea aufhalten, dann ist ein Ausflug dorthin wärmstens zu empfehlen. Denn das Dano-Fest der Stadt Gangneung gewährt hervorragende Einblicke in die traditionelle koreanische Kultur. Die Musik, die während der Schamanenrituale, gespielt wird, ist unter anderem für ihre einzigartigen Perkussionsrhythmen bekannt. Diese Puneori푸너리-Rhythmen inspirierten unter anderem den Experten für Schamanenrituale der Ostküste Jo Jong-hun조종훈sowie den australischen Trommler Simon Barker zu ihrer Fusion-Musik.



Musik 1. Ausschnitt aus dem Pansori „Chunhyangga“, gesungen von Ahn Sook-sun 판소리 춘향가 중 그네 뛰는 대목 / 안숙선 소리

2. „Chucheonsa“, komponiert von Hwang Byeong-ki, gespielt am Gayageum von Lee Ji-young und gesungen von Kang Kwon-sun 추천사 / 황병기 작곡, 가야금 이지영, 노래 강권순

3. „Puneori“, dargeboten von Jo Jong-hun und Simon Barker 푸너리 / 쇠 조종훈, 드럼 사이먼 바커