Koreakrieg und Nordkorea

Pansori war ursprünglich eine Kunstform des Volkes. Doch in der späten Joseon-Zeit erfreute sich das Pansori auch bei den Königen so großer Beliebtheit, dass diese berühmte Pansori-Sänger aus dem ganzen Land zu einem Auftritt in den königlichen Palast einluden. Die Sänger, die vor dem König und seiner Familie sangen, wurden auch als Gukchang국창 bzw. als „nationale Sänger“ bezeichnet. Es gab jedoch einen Meistersänger, der nicht vor der königlichen Familie aufgetreten war und dennoch den Titel nationaler Sänger erhielt. Dabei handelte es sich um den Sänger Lim Bang-ul임방울, der während der japanischen Kolonialzeit aufgrund seiner grandiosen Gesangsdarbietung Berühmtheit erlange. Lim hatte vor keinem König gesungen, aber ihm wurde dieser Ehrentitel zugesprochen, da er vom koreanischen Volk als einer der größten Pansori-Sänger anerkannt wurde.



Als der Koreakrieg ausbrach, hielt sich Lim wegen seiner Arbeit in Seoul auf. Er wollte nach Gwangju fliehen, in seine Heimatstadt im Süden von Korea. Da jedoch Krieg herrschte, galten strenge Reisebeschränkungen, die Lim daran hinderten, am hellichten Tag die Provinzgrenzen zu überqueren. Bei seinem Versuch, unbemerkt Gwangju zu erreichen, wurde er schließlich von nordkoreanischen Soldaten aufgegriffen. Diese ließen ihn jedoch wieder laufen, als er ihnen das Lied „Ssukdaemeori“ 쑥대머리 vorsang. Sein Gesang muss so eindrucksvoll gewesen sein, dass er damit selbst die Herzen der hartgesottenen Soldaten erweichen konnte.



Der Koreakrieg brach am 25. Juni aus und an diesen Tag erinnert man sich in Korea jedes Jahr. Doch dieses Jahr scheint dem Tag angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen und Bemühungen für Frieden auf der koreanischen Halbinsel größere Bedeutung zuzukommen. Aus diesem Anlass soll passend zur aktuellen Situation das Stück mit dem Titel „Imjingang-Fluss“ vorgestellt werden. Das Musikstück basiert auf einem Gedicht von Park Se-young박세영, einem nach Nordkorea übergelaufenen südkoreanischen Dichter. Er schrieb dieses Gedicht mit sehnsüchtigem Blick über den Imjingang-Fluss in Richtung seiner Heimatstadt im Süden. Das Musikstück wurde von Ko Jong-han komponiert und soll sich in Nordkorea großer Beliebtheit erfreut haben, bis es verboten wurde. Denn der Liedtext wurde als anti-nordkoreanische Propaganda aufgefasst.



Das Lied inspirierte später den japanischen Schriftsteller Takeshi Matsuyama zu einer japanischen Version, nachdem er nordkoreanische Studenten in Japan dieses Lied hatte singen hören. Er schrieb jedoch den Liedtext des zweiten Verses um, um seine Trauer angesichts der Teilung des Landes auszudrücken. Das fertige Stück gab er an eine J-Pop-Band weiter, worauf das Lied zu einem Hit wurde. Als Nordkorea von dem Erfolg des Liedes in Japan erfuhr, forderte Nordkorea Japan dazu auf, die nordkoreanische Quelle anzuerkennen und den Ursprungstext wiederherzustellen. Die nordkoreanischen Forderungen führten zum Verbot des Liedes in Japan. Viele Jahre danach, als im Jahr 2000 das erste innerkoreanische Gipfeltreffen stattfand, sang die koreanische Sängerin Kim Yon-ja김연자, die zu dieser Zeit in Japan arbeitete, das Lied in seiner modernisierten Version, um es in Südkorea bekannt zu machen. Die Höhen und Tiefen, die dieses Lied durchlaufen hat, spiegeln auch die turbulente Beziehung zwischen Süd- und Nordkorea.



Man sagt, Gedichte bestehen aus bedeutungsvollen Wörtern und Lieder erweitern ihre Wirkung. Zuweilen können ein paar Gedichtszeilen mehr sagen als Hunderte von Wörtern. Und werden diese Gedichte in Lieder umgewandelt, können sie noch lange in unseren Herzen nachhallen. Immer wenn Süd- und Nordkorea sich gemeinsam um Frieden bemühten, gab es auch Musik, um diese Bestrebungen zu unterstützen und zu feiern. Im Lauf der Jahre schienen sich die Barrieren zwischen dem Süden und dem Norden immer weiter aufzutürmen. Doch mit mehr und mehr Liedern und Musik, die zwischen beiden Ländern ausgetauscht werden, werden die mentalen Mauern am Ende fallen und zu einem besseren gegenseitigen Verständnis führen. Angesichts des laufenden Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel scheint eine Zeit, in der beide Seiten des Landes zusammenkommen, um größere Harmonie und Wohlstand zu erzielen, nicht mehr allzu ferne Zukunftsmusik zu sein.



Musik 1. „Ssukdaemeori„, gesungen von Im Bang-ul und begleitet von der Gruppe Kim Do-gyun쑥대머리 / 임방울 소리, 김도균 그룹 연주

2. „Imjingang-Fluss“, gesungen von Jeon Myeong-hwa und begleitet von dem Musikensemble Kumgangsan임진강 / 전명화 노래, 금강산가극단

3. „Arirang”, gespielt am Sohaegeum von Ha Myeong-su und Yun Hye-kyeong, am Oknyugeum Kim Ji-hyui 아리랑 / 소해금 하명수 윤혜경, 옥류금 김지희