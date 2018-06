Die traditionellen Brettspiele Baduk und Janggi

Aus der Goryeo-Zeit stammte ein Lied mit dem Titel „Yeseonggang“예성강 und dieser Yesong-Fluss liegt in der Provinz Hwanghae im heutigen Nordkorea. Die flussabwärts liegende Gegend wies einen internationalen Hafen auf, zu dem sogar arabische Kaufleute kamen, um Handel zu treiben. Eines Tages soll ein chinesischer Kaufmann namens Ha Dugang am Hafen eine schöne Goryeo-Frau gesehen haben, die sein Interesse weckte. Die Frau war bereits verheiratet, doch davon ließ sich der chinesische Kaufmann nicht abschrecken. Stattdessen suchte er den Ehemann der Frau auf und lud ihn zu einer Partie Go ein – auf Koreanisch wird das Strategiebrettspiel als Baduk bezeichnet. Der Kaufmann tat anfangs so, als sei er ein ungeschickter Spieler und verlor die ersten Partien. Der ahnungslose Ehemann konnte der lockenden Versuchung nicht widerstehen, immer mehr Geld einzusetzen, und brachte am Ende sogar seine Frau als Wetteinsatz ins Spiel. Darauf hatte sein Gegenspieler nur gewartet und gab nun sein Bestes, um das Spiel und die Frau zu gewinnen. Der Ehemann bereute zu spät seine törichte Gier und sang beim Abschied von seiner geliebten Frau ein Lied, das zur ersten Strophe vom Lied „Yeseonggang“ wurde. In der zweiten Strophe ging es darum, wie die Ehefrau nach vielen Schwierigkeiten nach Goryeo zurückkehrte. Der Liedtext ging vor langer Zeit verloren, sodass der ursprüngliche Text heute nicht mehr bekannt ist. Doch die Hintergrundgeschichte des Liedes vermittelt, wie schnell sich sowohl im Spiel als auch im Leben das Blatt wenden kann.



Im Pansori „Chunhyangga“ beschreibt der junge Lee Mong-ryong Chunhyangs Zimmer. Dort hingen an allen vier Wänden Bilder. Eines zeigte vier ältere Einsiedler, die sich in den Bergen versteckten, um der Unterdrückung durch den Kaiser Qin Shi Huang Di zu entkommen. Ihre Zeit verbrachten die älteren Herren damit, den ganzen Tag lang Go zu spielen. Sie waren mit silbrigen Haaren und Bärten dargestellt und ähnelten in ihrer Erscheinung göttlichen Wesen. Sich von der turbulenten säkularen Welt fernzuhalten und Go bzw. Baduk zu spielen, galt in der Vergangenheit den konfuzianischen Gelehrten als ideales Leben. Deshalb gehörte für chinesische oder koreanische Gelehrten ein Bild dieser vier älteren Eremiten zur alltäglichen Einrichtung.



Neben Baduk gibt es ein weiteres traditionelles strategisches Brettspiel: das Janggi장기 – auch bekannt als das chinesische Schach. Während Baduk von der Oberklasse und den Gelehrten bevorzugt wurde, galt das Janggi als Spiel für das Volk. Im Sommer versammelten sich ältere Herren in leichter Leinenkleidung unter einem schattigen Baum, um mehrere Partien Janggi zu spielen. Im alten Korea war das in den ländlichen Gegenden eine ganz alltägliche Szene. Manchmal gesellten sich zu den älteren Janggi-Spielern ihre Enkel, die gespannt die Spiele mitverfolgten und darauf hofften, dass ein Teil des Gewinns auf sie abfiel, um mit dem Geld Süßigkeiten zu kaufen. Das Lied „Janggi Taryeong“ 장기타령 aus der Provinz Gyeonggi beschreibt in seiner letzten Strophe ein solches Janggi-Spiel.



In der Vergangenheit galt Baduk als ein Spiel für die Himmelswesen, die sich damit die Zeit vertrieben. So soll Konfuzius gesagt haben, dass es besser sei, Go oder Janggi zu spielen, statt nichts zu tun. Doch es wurde auch als Laster angesehen, wenn Regierungsbeamte sich beispielsweise zu viel mit diesen Brettspielen beschäftigten, statt ihrer Arbeit nachzugehen. Ein Beamter names Jeong Geuk-in정극인 aus der frühen Joseon-Zeit schlug sogar eine Strafe von 70 Schlägen für diejenigen vor, die Baduk oder Janggi spielten. Die Forderung nach einer solchen schweren Bestrafung lässt darauf schließen, dass viele sich von ihrer Spielleidenschaft nicht lösen konnten.



Neben Baduk und Janggi gab es auch Golpae 골패, das heute nicht mehr gespielt wird. Bei diesem Spiel kamen 32 viereckige, flache Spielsteine aus Holz zum Einsatz. Jeder Spielstein war 2 cm mal 2 cm groß und wies Löcher auf, die auf eine Zahl hinwiesen. Das Spiel war so komplex, dass Anleitungen oder Lehrbücher angeboten wurden, um das Spiel besser zu beherrschen. Das machte Golpae zu einem schwierigen Spiel für das Volk, weshalb es meistens von der Oberklasse oder den Gisaengs gespielt wurde. „Golpae Taryeong“ 골패타령lautet der Titel eines Volkliedes, das die verschiedenen Personen beschreibt, die Golpae spielen. Das Lied beinhaltet unter anderem eine humoristische Darstellung eines Golpae-Glücksspielers, dessen Leben letztendlich aufgrund seiner Spielsucht ruiniert wird.



Musik 1. Ausschnitt aus dem Pansori „Chunhyangga“, gesungen und am Gayageum begleitet von Ji Sung-ja 춘향 방치레 / 가야금 병창 지성자

2. „Janggi Taryeong“, gesungen von Choi Eun-ho 장기타령 / 최은호 소리

3. „Golpae Taryeong“, gesungen von Sung Chang-sun und Jeon Jeong-min 골패타령 / 성창순, 전정민 소리