Der Juli ist bereits angebrochen und damit die Zeit des Urlaubs und der Sommerferien. Arbeiter und Studenten freuen sich gleichermaßen auf diese Jahreszeit, in der sie sich eine wohlverdiente Pause gönnen können. Das Wort Juli allein scheint bei vielen einen Drang auszulösen, nämlich den, ihre traute Umgebung zu verlassen und in die Ferne zu reisen. Es ist aufregend, eine Reise anzutreten, doch noch spannender ist oftmals die Planung einer Reise, wenn man sich überlegt, wohin man reisen möchte und mit wem. Wer kennt nicht das Gefühl der prickelnden Vorfreude, wenn man im Internet nach passenden Reisezielen sucht und schließlich Reservierungen vornimmt! Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie bereits Reisepläne für diesen Sommer geschmiedet? Lassen Sie sich in jedem Fall inspirieren von dem Stück mit dem Titel „Kompass“.



Das traditionelle koreanische Lied „Jukjangmanghye“죽장망혜 handelt von der Entscheidung eines konfuzianischen Gelehrten, die säkulare Welt zu verlassen und in die Natur zurückzukehren. Mit „Jukjang“죽장wird ein Stab aus Bambus bezeichnet und „Manghye“망혜 steht für ein Paar Schuhe aus Stroh. Der Liedanfang lautet wie folgt: „400 km in die Natur, ausgestattet mit nur einem Bambusstab, einem Paar Strohschuhe und einer Kürbis-Schöpfkelle …“ Damit wird die einfache Aufmachung des Reisenden beschrieben. Konfuzianische Gelehrte priesen Ehrlichkeit und Armut und sie sehnten sich nach einem Leben in der Natur mit nur dem Notwendigstem, fern von allem weltlichen Reichtum und Ruhm. Doch das entsprach nur einem Ideal. Im realen Leben sahen sie es als ihre Pflicht an, sich einen Namen zu machen und in der Gesellschaft aufzusteigen. Obwohl man von Reisen mit leichtem Gepäck sprach, bevorzugte die Mehrheit doch eher das Reisen auf den Rücken von Pferden oder in komfortablen Sänften mit ausreichend Proviant und Unterhaltungsmöglichkeiten. Eine solche luxuriöse Art des Reisens besingt beispielsweise das koreanische Lied „Paldoyuramga“ 팔도유람가, das „Lied von der Reise durch die acht Provinzen“. Das Lied beschreibt, wie ein wohlhabender Reisender Meistersänger einlädt, Sänftenträger einstellt und Pferde in voller Rüstung bestellt, damit ihn eine Entourage von einigen hundert Menschen bei seiner Reise durch das Land begleitet. Das Lied gibt einen ehrlichen Einblick, wie Menschen damals wirklich reisen wollten.



Ob sie nun mit einem Bambusstab und in Strohschuhen oder mit einer Entourage aus Musikern und Dienern herumreisten, nach ihrer Reise hielten die konfuzianischen Gelehrten ihre Gedanken und Eindrücke in Gedichten, Aufsätzen oder Bildern fest. Der bekannteste Reisebericht ist wohl das „Gwandongbyeolgok“ 관동별곡, geschrieben von dem Regierungsbeamten und Dichter Jeong Cheol정철 aus der mittleren Joseon-Zeit. Als dieser zum Gouverneur der Provinz Gangwon berufen wurde, bereiste er das Geumgang-Gebirge, auch bekannt als Diamantgebirge, sowie die acht besonders sehenswerten Orte im Osten der koreanischen Halbinsel. Seine Reiseerlebnisse hielt er in einem langen Gedicht fest. Eine Passage beschreibt anschaulich die zwölf Wasserfälle, die der Dichter vom Geumgangsan sehen konnte. So schien es ihm, als habe der Schöpfer selbst aus der Milchstraße dünne Scheiben herausgeschnitten und die silbrig schillernden Fäden an die hoch aufragenden Felsen gehängt, um die wunderschönen Wasserfälle zu erschaffen. Die Landschaft muss wahrlich atemberaubend gewesen sein, doch es war Jeong Cheols 정철herausragende Schreibkunst, die dieses herrliche Landschaftsbild vor den Augen der Leser aufsteigen ließ.



Musik 1. „Kompass“, gespielt von Baramgot 나침반 / 바람곶 연주

2. „Lied von der Reise durch die acht Provinzen“, gesungen und am Geomungo begleitet von Kim Young-jae 팔도유람가 / 김영재 거문고 병창

3. „Neues Gwandongbyeolgok”, geschrieben von Baek Dae-woong und gespielt am Gayageum von Kim Hae-sook 신광동별곡 / 백대웅 작곡, 김해숙 가야금