Trostspender in schwierigen Zeiten

Es gibt Zeiten, in denen man davon träumt, in der Lotterie zu gewinnen oder von anderer Stelle mit einem Geldsegen überrascht zu werden. Es heißt zwar, Geld mache nicht glücklich, aber ein gewisses Maß an Komfort lässt sich damit doch erkaufen. Als die Reichen und Mächtigen im alten Korea Paläste oder Residenzen errichten ließen, brachte man Holz von den Bergwäldern der Provinz Gangwon zu den vorgesehenen Bauorten. Die Beförderung dieses Bauholzes über eine solche lange Strecke stellte eine große Herausforderung dar. Glücklicherweise gab es den Han-Fluss, der den Transport des Holzes erleichterte. Die Holzfäller fällten die Bäume und brachten das Holz bis zum Fuße des Berges. Dort wurde das Holz zu Flößen zusammengebunden, die anschließend auf dem Han-Fluss bis nach Hanyang, dem heutigen Seoul, befördert wurden.



Der Transport von der Provinz Gangwon bis zur Hauptstadt dauerte viele Tage, weshalb die Flößer auf dem schwimmendem Holz essen und schlafen mussten. Die Arbeit war anstrengend und lebensgefährlich. Doch nach getaner Arbeit konnte man mit einer großzügigen Belohnung rechnen. Die Flößer auf dem Han-Fluss hatten sicher nicht selten gegen ihre Furcht und Einsamkeit ankämpfen müssen. Eines der trostspendenden Lieder, die sie sangen, war das Lied „Floß-Arari“. Entlang des Flusses gab es eine Reihe von Bars, wo die Flößer nicht selten ihren hart verdienten Lohn für Alkohol, Frauen und Glücksspiele verprassten. In dem Lied „Floß-Arari“ werden unter anderem ein Streit zwischen einem Flößer und einem Barbesitzer sowie betrunkene Flößer beschrieben, die über ihr Pech klagen. Damit gibt das Lied gute Einblicke in das schwierige Leben der Flößer.



In dem nächsten Lied geht es um die Holzfäller. Es wurde in den Bergregionen der Provinz Gyeongsang gesungen und ist unter einer Vielzahl von Namen bekannt, beispielsweise als „Eosayong“어사용, „Eosaei“ 어새이 oder „Chobuga“초부가. Die Mehrheit der Holzfäller waren alte, unverheiratete Knechte. Und so ging es im Liedtext auch um Holzfäller, die keine Frau fanden und alte Junggesellen blieben. Vielleicht sagte man aus diesem Grund, man solle dieses Lied besser allein singen, da sonst dem Hörer das Unglück folgen würde. Die alten Holzfäller legten während ihrer beschwerlichen Arbeit kurze Verschnaufspausen ein, nahmen dann die Axt wieder in die Hand und sangen das Lied zum Rhythmus ihrer einschlagenden Axt.



Die Fernsehshow „Der nationale Gesangswettbewerb“ von KBS, die jeden Sonntag ausgestrahlt wird, ist bei vielen Zuschauern beliebt. Die Fernsehow startete im Jahr 1980, und dieses Jahr markiert das 38. Jubiläum der Show. Als eine der längsten laufenden Shows im koreanischen Fernsehen gilt „Der nationale Gesangswettbewerb“ als unangefochtener Publikumsliebling, bei dem die Menschen aller Bevölkerungsschichten vorsingen, vortanzen und einfach sich amüsieren können. Die Langlebigkeit dieser Fernsehshow untermauert die Aussage, dass die Koreaner seit Jahrhunderten das Singen und Tanzen lieben. Lieder haben das koreanische Volk in allen Lebenslagen begleitet – sei es auf der Spitze eines Berges, auf dem Wasser, allein oder in Gesellschaft, traurig oder froh, beim Arbeiten oder beim Ausruhen. In den alten koreanischen Volksliedern finden sich die Empfindungen der Koreaner, die vor langer Zeit gelebt hatten. Ihren Hunger stillten sie mit einer Schale Reiswein, dabei ließen sie allen Groll fahren und feierten mit Gesang das Leben. Die koreanischen Volkslieder repräsentieren die koreanische Geschichte. Das letzte Lied dieser Episode ist das „Geomundo-Bootslied“, das die Fischer von der Insel Geomundo der Provinz Südjeolla während ihrer Arbeit sangen.



Musik 1. „Floß-Arari“, gesungen von Kim Sang-woon뗏목아라리 / 김상운 소리

2. „Eosayong“, gesungen von Shin Eui-geun지게 어사용/ 신의근 소리

3. „Geomundo-Bootslied”, gesungen von Jeong Gyeong-yon mit Chorbegleitung거문도 뱃노래 / 정경용 외