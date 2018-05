Film Korea Akan Dipamerkan di Festival Film Animasi Berlin

Tujuh film animasi Korea Selatan akan dipamerkan dalam Festival Film Animasi Berlin.



Dalam Festival Film Animasi Berlin yang akan digelar di Babylon Kino, Berlin hingga tanggal 20 Mei, 7 film animasi Korea akan dipamerkan, di antaranya film animasi panjang pertama Korea "Hong Gil-dong" dan film "Leafie, A Hen into the Wild".



Film "Hong Gil-dong" diproduksi pada tahun 1967, namun sempat menghilang, dan akhir-akhir ini dihidupkan kembali.



Film "Leafie, A Hen into the Wild" yang dibuat berdasarkan novel karya Hwang Seon-mi dengan judul yang sama, berhasil menarik 2,2 juta orang penonton.



Selain itu, film Korea lainnya akan dipamerkan termasuk "When the Buckwheat Flowers Bloom," "Spring, Spring," "A Lucky Day," dan "The Shower."