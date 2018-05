Grup musik fenomenal asal Korea Selatan, BTS berhasil menduduki posisi puncak Billboard dengan albumnye ketiga 'Love Yourself: Tear,' yang dirilis pada tgl.18 Mei lalu.



BTS menduduki top tangga lagu Billboard 200 yang dirilis pada hari Minggu (27/5/18), menjadi artis Korea Selatan pertama untuk mencapai posisi puncak pada tangga album utama.



Tangga lagu Billboard 200 merangkum 200 album paling populer mingguan di AS berdasarkan jumlah penjualan album.



Dalam penghitungannya, penjualan lagu didapat melalui jumlah penjualan satu album dan aktivitas streaming, 1.500 streaming setara dengan satu album.



'Love Yourself: Tear' adalah album non bahasa Inggris pertama yang berhasil menduduki posisi pertama dalam 12 tahun, sejak 'Ancora' dari Il Divos pada tahun 2006.



Sensasi K-pop BTS sebelumnya berhasil mencapai posisi 7 pada Billboard 200 bulan September lalu dengan 'Love Yourself: Her.'.



Dalam jumpa pers di Korea pada tgl.24 Mei lalu, mereka menyatakan ambisi untuk menduduki peringkat puncak Billboard Hot 100 dan Billboard 200, menggelar konser tur stadion, menghadiri Grammye Awards dan menjadi grup terbesar di dunia.

[Photo : YONHAP News]