Sembilan Film Korea Utara Diputar di Festival Film Fantastis Internasional Bucheon

Sembilan film Korea Utara akan diputar di Festival Film Fantastis Internasional Bucheon yang dimulai pada hari Kamis (12/7/18).



Penyelenggara Festival Film Fantastis Internasional Bucheon pada hari Selasa (10/7/18) mengatakan bahwa mereka telah mendapat izin dari pemerintah untuk memutar sembilan film Korea Utara.



Mereka akan menayangkan sembilan film dari tahun 1980-an sampai sekarang, termasuk film The Story of Our Home yang diproduksi pada tahun 2016 dan menerima beberapa penghargaan di Festival Film Internasional Pyongyang.



Selain itu, panitia juga akan menayangkan sebuah film yang dibuat oleh mendiang sutradara Korea Selatan Shin Sang-ok dengan judul Starfish dan film animasi anak lainnya.



Festival Film Fantastis Internasional Bucheon yang ke-22 akan dilaksanakan di daerah Bucheon dan sekitarnya selama 11 hari hingga tanggal 22 Juli mendatang.

[Photo : KBS News]