Mantan Gubernur An Dituntut Tindak Pidana Seksual

Jaksa telah menuntut mantan Gubernur Chungcheong Selatan, An Hee-jung tanpa penahanan fisik atas tuduhan serangan seksual.



Kantor Kejaksaan Wilayah Barat Seoul pada hari Rabu (11/4/18) mendakwa An atas tuduhan kekerasan seksual dan pelecehan melalui penyalahgunaan wewenang di tempat kerja.



An dituduh memperkosa sekretarisnya Kim Ji-eun empat kali selama delapan bulan dari bulan Juni tahun lalu hingga Februari tahun ini.



Namun, tuduhan serupa yang diajukan oleh anggota staf perempuan dari sebuah lembaga yang didirikan An tidak dimasukkan dalam dakwaan karena kurangnya bukti.



Jaksa melayangkan surat perintah penangkapan untuk An dua kali pada akhir Maret dan awal bulan ini. Namun pengadilan menolak dengan alasan kecilnya kemungkinan An melarikan diri atau menghancurkan barang bukti.