Pemerintah Putuskan Standar Bantuan Biaya Hidup Tahun Depan

Keluarga 4 orang yang total pendapatannya kurang dari 1,38 juta won bisa mendapat bantuan biaya hidup mulai tahun depan.



Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea memutuskan bahwa pendapatan rata-rata per bulan untuk tahun depan sebesar 4.613.536 won untuk kategori keluarga 4 orang. Pendapatan rata-rata per bulan menjadi standar untuk kebijakan kesejahteraan pada tahun itu. Angka tersebut naik 90 ribu won dibandingkan tahun ini.



Pendatapan rata-rata per bulan bagi kategori keluarga satu orang atau lajang dinyatakan sekitar 1,7 juta won, keluarga dua orang 2,9 juta won dan keluarga tiga orang 3,8 juta won. Bantuan biaya hidup dari negara akan diberikan bagi keluarga yang pendapatannya di bawah 30% dari nilai pendapatan rata-rata.



Sementara itu, standar untuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi keluarga 4 orang adalah pendapatan per bulan di bawah 2,3 juta won. Sementara untuk bantuan biaya perumahan, standarnya 2 juta won dan biaya bantuan medis 1,8 juta won.

