Kunjungan ke-3 Kim Hyun-chong ke AS

Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan Kim Hyun-chong melakukan kunjugan ke AS untuk yang ketiga kalinya selama tiga minggu untuk menuntaskan langkah pengenaan tarif tinggi atas produk besi dan aluminium Korea Selatan.



Apabila Korea Selatan tidak termasuk dalam negara yang terbebas tarif sampai tanggal 23 Maret mendatang, AS akan mengenakan tarif 25% terhadap produk besi dan 10% terhadap produk aluminium Korea Selatan.



Dalam kunjungan pertama, Ketua Kim bertemu dengan pejabat utama pemerintahaan Trump, anggota Majelis Tinggi dan Rendah AS, petugas usaha manufaktur, dll. Pada saat itu, Kim Jenjelaskan produk besi buatan Korea Selatan tidak mengancam industri besi dan baja AS, serta investasi Seoul untuk daerah setempat bermanfaat bagi kondisi ekonomi AS.



Walaupun ada banyak upaya pemerintah Seoul termasuk Ketua Kim, Presiden Trump tetap memberi tanda tangan pada perintah eksekutif untuk mengenakan tarif terhadap besi yang mereka impor, tertanggal 8 Maret lalu.



Presiden Trump tidak melibatkan Kanada dan Meksiko yang menjadi mitra renegosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dalam pengenaan tarif baru. Kemudian pada tanggal 9 Maret Trump juga menyatakan akan membebaskan Australia dari daftar tersebut.



Oleh karena itu pejabat dari otoritas perdagangan negara masing-masing meliputi Uni Eropa, Jepang, China, dll juga mengambil langkah lanjutan untuk mencabut nama negara mereka di dalam daftar subyek pengenaan tarif.



Pada awal bulan ini Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Paik Un-gyu mengirim surat kepada Menteri Perdagangan AS Wilbur Louis Ross Jr untuk meminta pencabutan nama Korea dari daftar subyek pengenaan tarif.



Meskipun demikian, kecil kemungkinan Korea Selatan dapat terbebas dari daftar pengennan tarif karena protes keras dari pihak urusan ekonomi AS.