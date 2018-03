Volum Perdagangan Korsel dan AS meningkat 8,8% Setahun

Volum perdagangan Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai 119,3 miliar dolar atau 127 triliun won pada tahun 2017 dan meningkat 8,8% dibandingkan tahun sebelumnya.



Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya mengumumkan 'Tren Perdagangan FTA Korsel-AS', menyambut 6 tahun Perjanjian Perdagangan Bebas Korsel dan AS.



Menurutnya, AS adalah negara perdagangan kedua bagi Korea Selatan. Tahun lalu, ekspor Korea Selatan ke AS mencapai 68,6 miliar dollar, dengan impor 50,7 miliar dollar dan surplus perdagangan sebesar 17,9 miliar dollar.



Namun, surplus tersebut menurun selama dua tahun berturut-turut. Surplus perdagangan tumbuh sampai tahun keempat FTA, namun berubah turun sejak 2016 dan mencapai angka 23,2% pada tahun ini.



Ekspor mobil, peralatan komunikasi nir kabel, dan komponen mobil yang mendominan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.



Sementara impor dari AS meningkat 17,4% dibandingkan tahun lalu dengan produk peralatan pembuatan semikonduktor, LPG, dan daging mengalami peningkatan.



Investasi Korsel ke AS tahun lalu mencapai 15,2 miliar dolar dan meningkat 18,5% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan investasi AS ke Korsel sekitar 1,2 miliar dolar dan berkuruang sebanyak 9,9% dari tahun lalu.