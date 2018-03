Semikonduktor Korea Selatan Tembus 20% Pasar Global 2017

Sebuah data terbaru menunjukkan bahwa persentase semikonduktor Korea Selatan pada tahun 2017 untuk pertama kalinya berhasil menguasai lebih dari 20% di pasar global.



Menurut laporan (18/3/18) dari perusahaan riset global IHS, omzet penjualan semikonduktor produk perusahaan Samsung Elektronik untuk tahun lalu melonjak tajam 53,3% dibanding dengan tahun sebelumnya.



Jumlah lonjakan itu mencapai total 62 miliar dolar AS dengan pangsa pasar global dibukukan 14,5%. Hasilnya, Samsung Elektronik menempati peringkat pertama, disusul oleh Intel AS yang selalu berada di posisi teratas selama puluhan tahun.



Sementara itu SK Hynics mencapai target pasar sebesar 6,2% atau 26,6 miliar dolar AS.



Pangsa pasar gabungan dari dua persahaan Korea tersebut berada pada 20,7% atau naik 5% poin dari tahun sebelumnya.