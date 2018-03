Menteri Keuangan Korsel dan AS Bertemu

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin memahami pernyataan Korea Selatan yang keberatan atas pengenaan tarif terhadap produk besi.



Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Kim Dong-yeon yang sedang mengunjungi Argentina untuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 meminta kepada Menteri Keuangan AS untuk mencabut nama Korea Selatan dari daftar pengenaan tarif produk besi luar negeri.



Wakil PM Kim menjelaskan produk besi Korea Selatan tidak mengancam industri besi AS sekaligus menekankan bahwa perusahaan besi dan otomotif Korea Selatan justru memberikan modal dan menciptakan lapangan kerja.



Kim juga menyampaikan keprihatinan atas kemungkinan penetapan Korea Selatan sebagai negara manipulator nilai tukar mata uang oleh AS.



Menteri Mnuchin menjawab dengan berupaya agar pernyataan Korea Selatan bisa diterima saat pemerintah Washington mengambil keputusan.



Pertemuan bilateral antara Wakil PM Kim dan Menteri Mnuchin adalah pertemuan ke-4 setelah Menteri Mnuchin diangkat.



Wakil PM Kim dan Menteri Mnuchin sepakat untuk berkomunikasi melalui telepon mengenai isu-isu utama meliputi KTT antara dua Korea, KTT antara AS dan Korea Utara, surat laporan nilai tukar mata uang dll.