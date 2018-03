Volume Pembelian Langsung dari Luar Negeri Capai 2 Triliun Won

Volume pembelian barang dari luar negeri secara online pada tahun 2017 mencapai titik tertinggi di atas 2 miliar dolar.



Kantor Bea Cukai Korea Selatan menyatakan jumlah pembelian langsung dari luar negeri pada tahun lalu meningkat 35,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai pembelian langsung mencapai 2,11 miliar dolar atau 2,2 triliun won, meningkat 29,1% dibandingkan tahun sebelumnya.



Kantor Bea Cukai menganalisis bahwa kondisi harga membaik karena penurunan nilai dolar dan yen, serta berbagai acara diskon di AS seperti Black Friday. Oleh karena itu, pembelian langsung produk dari luar negeri secara online juga ikut meningkat.



Pembelian produk dari AS tercatat paling banyak dengan 56%, disusul China, Eropa dan Jepang. Produk makanan kesehatan paling banyak dibeli, disusul kosmetik, pakaian dan produk elektronik.



Jumlah pembelian produk elektronik meningkat 80% dibandingkan tahun sebelumnya dan pembelian alat pembersih meningkat 252%.



Kantor Bea Cukai menjelaskan pengenaan bebas pajak apabila saat pembelian langsung harga barang di bawah 150 dolar. Sebagai contoh apabila membeli pakaian di AS maka menurut FTA, pajak maksimal 200 dolar akan dibebaskan.