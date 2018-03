Calon Gubernur BOK Lee Ju-yeol Ikuti Uji Kelayakan

Calon Gubernur Bank Sentral Korea (BOK) Lee Ju-yeol pada hari Rabu (21/3/18) mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Komite Stategi dan Keuangan di bawah parlemen.



Dalam uji kelayakan hari ini diperkirakan Lee menerima banyak pertanyaan kebijakan keuangan terkait suku bunga dan utang rumah tangga, karena sehari sebelumnya suku bunga standar di AS baru saja diputuskan.



Apabila AS menaikkan suku bunga pada hari Kamis (22/3/18) waktu setempat, suku bunga standar di AS lebih tinggi daripada Korea Selatan dalam waktu 10 tahun 7 bulan sejak bulan Agustus tahun 2007 lalu.



Jika Lee lolos uji kelayakan dan melanjutkan jabatannya, maka dia akan menjadi Gubernur BOK ketiga dalam sejarah Korea yang meneruskan jabatannya, setelah mantan Gubernur Kim Seong-hwan.