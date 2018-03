AS Terapkan Bea Masuk Anti Dumping pada Karbon dan Kawat Baja

Amerika Serikat meningkatkan tekanan pada produk Korea Selatan dengan mengenakan lebih dari 40% bea masuk pada karbon and rangkaian batang kawat baja.



Kementerian Perdagangan AS hari Selasa (20/3/18) menyatakan perusahaan dari Korea Selatan, Inggris, Spanyol dan Turki mendapat subsidi tidak sah dari pemerintah atau menjual produk tersebut secara melimpah di AS.



Berdasarkan hasil pemeriksaan Kementerian Perdagangan, AS mengenakan bea masuk dumping sebanyak 41,1% bagi perusahaan ekspotir Korea Selatan termasuk POSCO.



Kementerian Perdagangan menerima petisi perusahaan baja AS dan meluncurkan penyelidikan anti-dumping pada batang kawat yang diekspor oleh 10 negara termasuk Korea pada April tahun lalu.