AS Naikan Suku Bunga Lebih Tinggi dari Korea Selatan

Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir.



Ketua Bank Sentral AS Jerome Powell menyatakan kenaikan suku bunga pertama pada tanggal 21 Maret, menjadi 1,5% sampai 1,75%, lebih tinggi daripada suku bunga Korea Selatan pada angka 1,5%.



Kenaikan tersebut menyebabkan tingkat kebijakan suku bunga Korea Selatan dan AS berbalik dalam 10 tahun 7 bulan, sejak bulan Agustus tahun 2007.



Jerome menaikkan suku bunga atas dasar kepercayaannya pada prospek dan indikator ekonomi yang positif.



Bank Sentral AS memutuskan mempertahankan rencananya untuk meningkatkan suku bunga sebanyak 3 kali pada tahun ini dan tahun depan untuk menjaga kestabilan seperti saat ini.