Pemerintah memperkirakan bahwa kemungkinan keluarnya modal yang tajam mengikuti pembalikan tingkat bunga Korea Selatan dan AS tidak akan besar.



Kementerian Keuangan dan instansi terkait mengadakan rapat pada Kamis (22/3/18) untuk mengamati hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal AS dan juga membahas tanggapannya.



Pemerintah mengatakan kekhawatiran pasar atas naiknya suku bunga AS akan mereda dalam waktu dekat karena hal tersebut akan berdampak kecil pada pasar keuangan namun mereka menekankan untuk tetap waspada.