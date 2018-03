Gedung Putih: Korsel dan AS Capai Kesepakatan Revisi FTA

Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan pada hari Selasa (27/3/18) waktu setempat bahwa Korea Selatan dan AS mencapai kesepakatan revisi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Menurut Sanders, pihaknya akan mengumumkan hal-hal yang lebih rinci dalam waktu dekat.



Sebelumnya, Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Kortea Selatan, Kim Hyun-chong pada hari Minggu (25/3/18) menyatakan bahwa dua pihak telah mencapai kesepakatan mengenai FTA dan pengenaan tarif impor besi. Walaupun masih ada sejumlah isu terkait urusan praktis, namun diperkirakan hal itu dapat diselesaikan dalam waktu dekat.



Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pada hari yang sama dalam sebuah wawancara TV juga menyatakan bahwa revisi FTA dan pembebasan tarif impor besi telah disepakati, sehingga Korea Selatan akan mengurangi jumlah ekspor besi ke AS.



Korea Selatan dan AS mulai membuka negosiasi untuk merevisi FTA pada 5 Januari lalu di Washington DC, AS. Kedua negara kemudian mengadakan negosiasi ke-2 pada tanggal 31 Januari hingga 1 Februari di Seoul. Sedangkan negosiasi ke-3 dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Maret dengan membahas pembebasan tarif besi dari Korea Selatan dan revisi FTA dua negara.